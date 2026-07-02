MotoGP | Gresini annuncia il rookie Daniel Holgado per aprire il suo nuovo corso

Il domino del mercato piloti della MotoGP è partito da poco più di una settimana e prosegue la sua corsa in maniera inesorabile. Appena ieri la Yamaha ha annunciato la sua coppia d'assi per il prossimo biennio, formata da Jorge Martin e da Ai Ogura. Oggi invece è stata la volta di un team satellite di iniziare a svelare le sue carte.

Si tratta del Gresini Racing, che ha annunciato ufficialmente l'ingaggio dell'esordiente Daniel Holgado. Attualmente sesto nella classifica iridata della classe Moto2, nella quale difende i colori del Team Aspar, con il quale ha ottenuto tre successi nell'ultimo anno e mezzo, il pilota spagnolo è stato annunciato in maniera divertente dalla squadra faentina, che ormai da qualche anno ci ha abituati ai suoi riferimenti cinematografici e musicali.

Il post apparso sui social, infatti, si intitola "Young Holgado" e vuole riprendere "Young Sheldon", serie televisiva che racconta l'infanzia di Sheldon Cooper, uno dei protagonisti di "The big bang theory".

"Sono davvero felice di entrare a far parte del progetto MotoGP del team BK8 Gresini Racing MotoGP: correre nella classe regina è letteralmente il sogno della mia vita, e farlo con una squadra come questa lo rende ancora più speciale. È il risultato di tanti sforzi e di un duro lavoro nel corso degli anni. So che sarà una sfida enorme, ma sono pronto a crescere sia come pilota che come persona. Un enorme grazie a Nadia e al Team, alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere in me. So che non sarà un percorso facile, ma sono pienamente pronto per qualsiasi cosa mi riservi il futuro", ha detto Holgado.

Per la squadra di Nadia Padovani il prossimo sarà una sorta di anno zero, visto che dovrà ripartire con una line-up completamente nuova. Anche se ancora non ci sono stati i crismi dell'ufficialità in entrambi i casi, ormai è certo che Alex Marquez è destinato ad andare a vestire i panni del pilota factory per la KTM, mentre Fermin Aldeguer si sposterà all'interno dei ranghi Ducati, andando a difendere i colori della VR46.

Il Gresini Racing ha deciso quindi di riproporre la formula che fin qui ha regalato grandi soddisfazioni da quando nel 2022 si è legato alla Casa di Borgo Panigale, ovvero quella che prevede di affiancare un giovane in rampa di lancio ad un pilota più esperto. In attesa dell'annuncio ufficiale, è ormai noto infatti che a dividere il box con Holgado sarà il campione del mondo 2020 della classe regina, il maiorchino Joan Mir, che chiuderà la sua esperienza di quattro anni con la Honda, piuttosto avara di soddisfazioni, al termine di questa stagione.

Se c'è un momento ideale per puntare su un rookie però è sicuramente questo, visto che dal punto di vista tecnico ci sarà un rinnovamento praticamente totale nella prossima stagione, con il passaggio ai motori da 850cc, la riduzione dell'aerodinamica e l'eliminazione degli abbassatori, cui si aggiunge il passaggio dagli pneumatici Michelin a quelli della Pirelli. Non a caso, Holgado sarà in ottima compagnia, visto che dalla Moto2 dovrebbero arrivare anche David Alonso (Honda), Izan Guevara (Yamaha Pramac) e Senna Agius (KTM Tech3), tutti in attesa di annuncio.