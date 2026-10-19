MotoGP Australia

MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona

Fermin Aldeguer salterà il Gran Premio d'Australia di MotoGP dopo essersi infortunato in Indonesia. Iker Lecuona salirà sulla sua Ducati di Gresini.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 19 ott 2026, 09:27

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer salterà di nuovo un appuntamento della MotoGP 2026. Il pilota spagnolo non sarà presente all'addio del mitico circuito di Phillip Island come sede del Gran Premio d'Australia di questo fine settimana, dopo essersi infortunato nella seconda tappa del tour asiatico. Il suo sostituto sarà uno degli uomini usati frequentemente dalla DucatiIker Lecuona.

Il pilota del Gresini Racing ha subito a Mandalika il suo terzo infortunio importante della stagione 2026, dopo essersi fratturato il femore della gamba sinistra durante l'inverno, cosa che lo ha portato a saltare la pre-sstagione ed il Gran Premio di Thailandia, e successivamente lo attendeva un altro infortunio alla vertebra T7 ad Assen, cosa che gli ha impedito di correre in Olanda per il resto del fine settimana, in Germania e in Inghilterra.

In questo caso, il pilota di La Nora è finito a terra durante il secondo giro della gara lunga in Indonesia, alla curva 16. Anche se la caduta non è sembrata nulla di eccezionale, Aldeguer si è rotto la base del primo osso metacarpale della mano destra.

Questo danno lo ha costretto a tornare in Spagna il prima possibile, per affidarsi alle cure del dottor Xavier Mir e del suo team medico. Così, il murciano è stato operato alcuni giorni fa, con successo, all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Allora, né Gresini né il pilota o i suoi medici avevano fornito tempi esatti per il recupero di Aldeguer, lasciando in dubbio il suo viaggio in Australia per correre a Phillip Island. Alla fine, ciò non avverrà, e sarà Iker Lecuona a tornare a fare un'incursione nel Mondiale MotoGP per sostituirlo.

Il valenciano è uno degli uomini a cui Ducati si affida quando bisogna effettuare una sostituzione: infatti, quest'anno ha già corso due volte con Gresini, la prima per sostituire Alex Marquez nel Gran Premio d'Ungheria, dopo il violento incidente che il catalano ha subito a Montmeló, e la seconda per fare lo stesso con Aldeguer, quando non ha potuto competere a Silverstone.

Sebbene il suo primo ritorno in MotoGP quest'anno lo abbia colto più di sorpresa, come lui stesso ha riconosciuto, in questo caso Lecuona era stato avvisato che avrebbe potuto dover sostituire Aldeguer. Proprio questo fine settimana, il pilota ha appena concluso la sua partecipazione alla stagione 2026 del Mondiale Superbike, nella quale ha chiuso da vice-campione del mondo, alle spalle dell'imbattibile Nicolò Bulega.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :

Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del Gran Premio d'Australia

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Rubén Carballo Rosa



MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia

MotoGP

MotoGP

Indonesia

6 g

MotoGP | Ecco perché Jorge Martin non è stato sanzionato per partenza anticipata in Indonesia



MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona

MotoGP

MotoGP

Indonesia

7 g

MotoGP | Aldeguer ha una frattura alla mano destra, verrà operato a Barcellona



Moto3 | Quiles chiude i conti a Mandalika: "Essere campione del mondo suona enorme, ma è solo l'inizio"

Moto3

Moto3

Mandalika

8 g

Moto3 | Quiles chiude i conti a Mandalika: "Essere campione del mondo suona enorme, ma è solo l'inizio"

More from

Iker Lecuona



MotoGP | Gresini: Aldeguer non è pronto. A Silverstone correrà Lecuona

MotoGP

MotoGP

Gran Bretagna

2 gm

MotoGP | Gresini: Aldeguer non è pronto. A Silverstone correrà Lecuona



MotoGP | Dall'Igna esalta Marquez: "Un weekend che suggella il ritorno di un Campione"

MotoGP

MotoGP

Ungheria

4 gm

MotoGP | Dall'Igna esalta Marquez: "Un weekend che suggella il ritorno di un Campione"



Lecuona: "Non penso a tornare in MotoGP, ma al fatto che ho vissuto un weekend spettacolare"

MotoGP

MotoGP

Ungheria

4 gm

Lecuona: "Non penso a tornare in MotoGP, ma al fatto che ho vissuto un weekend spettacolare"

More from

Gresini Racing



MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite

MotoGP

MotoGP 2 g

MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite



MotoGP | Alex Marquez: "Arrivano circuiti in cui Marc dovrà fare i suoi giochi di prestigio"

MotoGP

MotoGP

Indonesia

4 g

MotoGP | Alex Marquez: "Arrivano circuiti in cui Marc dovrà fare i suoi giochi di prestigio"



MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero

MotoGP

MotoGP 5 g

MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero

Ultime notizie



MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona

MotoGP

MtGP MotoGP

Australia

4 min

MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona



WRC | Martello: "Vincere è nel DNA Lancia. Questo è solo l'inizio"

WRC

WRC WRC 31 min

WRC | Martello: "Vincere è nel DNA Lancia. Questo è solo l'inizio"



GT2 | Maserati chiude in festa a Portimão, titoli a Härtling/Thilenius e Gialdini/Njor

GT2 European Series

GT2 GT2 European Series

Portimão

1 h

GT2 | Maserati chiude in festa a Portimão, titoli a Härtling/Thilenius e Gialdini/Njor



F1 | Horner svela il problema del secondo pilota Red Bull: “Contro Max era una missione impossibile”

Formula 1

F1 Formula 1 1 h

F1 | Horner svela il problema del secondo pilota Red Bull: “Contro Max era una missione impossibile”

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti