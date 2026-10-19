MotoGP Australia

MotoGP | Gresini: Aldeguer non correrà a Phillip Island, lo sostituirà Lecuona

Fermin Aldeguer salterà il Gran Premio d'Australia di MotoGP dopo essersi infortunato in Indonesia. Iker Lecuona salirà sulla sua Ducati di Gresini.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 19 ott 2026, 09:27

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Fermin Aldeguer salterà di nuovo un appuntamento della MotoGP 2026. Il pilota spagnolo non sarà presente all'addio del mitico circuito di Phillip Island come sede del Gran Premio d'Australia di questo fine settimana, dopo essersi infortunato nella seconda tappa del tour asiatico. Il suo sostituto sarà uno degli uomini usati frequentemente dalla Ducati, Iker Lecuona.

Il pilota del Gresini Racing ha subito a Mandalika il suo terzo infortunio importante della stagione 2026, dopo essersi fratturato il femore della gamba sinistra durante l'inverno, cosa che lo ha portato a saltare la pre-sstagione ed il Gran Premio di Thailandia, e successivamente lo attendeva un altro infortunio alla vertebra T7 ad Assen, cosa che gli ha impedito di correre in Olanda per il resto del fine settimana, in Germania e in Inghilterra.

In questo caso, il pilota di La Nora è finito a terra durante il secondo giro della gara lunga in Indonesia, alla curva 16. Anche se la caduta non è sembrata nulla di eccezionale, Aldeguer si è rotto la base del primo osso metacarpale della mano destra.

Questo danno lo ha costretto a tornare in Spagna il prima possibile, per affidarsi alle cure del dottor Xavier Mir e del suo team medico. Così, il murciano è stato operato alcuni giorni fa, con successo, all'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona.

Iker Lecuona, Gresini Racing

Foto de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Allora, né Gresini né il pilota o i suoi medici avevano fornito tempi esatti per il recupero di Aldeguer, lasciando in dubbio il suo viaggio in Australia per correre a Phillip Island. Alla fine, ciò non avverrà, e sarà Iker Lecuona a tornare a fare un'incursione nel Mondiale MotoGP per sostituirlo.

Il valenciano è uno degli uomini a cui Ducati si affida quando bisogna effettuare una sostituzione: infatti, quest'anno ha già corso due volte con Gresini, la prima per sostituire Alex Marquez nel Gran Premio d'Ungheria, dopo il violento incidente che il catalano ha subito a Montmeló, e la seconda per fare lo stesso con Aldeguer, quando non ha potuto competere a Silverstone.

Sebbene il suo primo ritorno in MotoGP quest'anno lo abbia colto più di sorpresa, come lui stesso ha riconosciuto, in questo caso Lecuona era stato avvisato che avrebbe potuto dover sostituire Aldeguer. Proprio questo fine settimana, il pilota ha appena concluso la sua partecipazione alla stagione 2026 del Mondiale Superbike, nella quale ha chiuso da vice-campione del mondo, alle spalle dell'imbattibile Nicolò Bulega.

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