MotoGP | Graziano, papà di Valentino Rossi, ricoverato in ospedale

Graziano Rossi, papà del 9 volte iridato del Motomondiale Valentino Rossi, si trova ricoverato all'ospedale Marche Nord di Fano, nel reparto di neurologia.

Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, le condizioni di Graziano non sarebbero gravi, ma è comunque tenuto in osservazione dopo essere arrivato all'ospedale in ambulanza, in seguito a una visita fatta poco prima all'ospedale di Pesaro.

In seguito alla prima visita, è stato deciso di trasferire il 67enne a Fano, nel reparto diretto da Francesco Logullo. Graziano è entrato all'ospedale Marche Nord di Fano con un codice verde, ovvero un grado d'urgenza minore.

Come detto, il papà di Valentino rimane sotto osservazione anche perché il suo quadro clinico sarà più chiaro con il passare delle ore e, probabilmente, dei giorni.

Riguardo le condizioni di salute di Graziano c'è grande attenzione non solo per aver contribuito a dare alla luce Valentino, ma anche per aver corso per 6 stagioni nel Motomondiale (dal 1977 al 1982) e a ver colto tre vittorie e un terzo posto nella sua miglior stagione della carriera, svolta in 250.