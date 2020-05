MotoGP: grave incidente per Deganello, ingegnere Suzuki

Brutto incidente per l’ingegnere Suzuki in MotoGP Elvio Deganello (seduto al centro della foto principale, tra le due moto), che è avvenuto lo scorso sabato alla pista Lo Scaletto, a Sasso Marconi. Il 44enne è caduto mentre provava la Kawasaki di un cliente, che aveva riparato durante il lockdown.

L’ingegnere ha perso il controllo della moto ed è scivolato frontalmente. L’impatto ha causato la frattura della quinta vertebra con interessamento del midollo. Deganello è stato immediatamente portato all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato operato d’urgenza ed attualmente sotto respirazione ventilata. Quando le condizioni lo permetteranno, verrà trasferito a Montecatone, dove inizierà la riabilitazione.

Elvio è figlio del noto Aligi Deganello – capo tecnico di Marco Simoncelli quando è diventato campione del mondo 250cc e lo ha accompagnato in MotoGP – e ha avuto un grande rapporto con il pilota scomparso. Paolo Simoncelli infatti ha mandato un messaggio di sostegno in questo momento così complicato.

Al Corriere di Bologna, il padre del SIC dice: “Elvio è come un altro figlio per me. Avevo un rapporto molto stretto con lui e con Aligi. Il danno è grave, ma dobbiamo lottare per lui come lui deve farlo per noi. Quando mi hanno detto che muoveva le braccia mi sono tranquillizzato. Spero che i medici facciano un miracolo e lo aiutino a recuperare l’autonomia completa. Ne abbiamo bisogno noi, sua moglie e le sue due figlie”.