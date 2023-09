MotoGP | Grand Prix Commission: modifiche al Warm-Up e alle wild card

La Grand Prix Commission, composta da Carmelo Ezpeleta (Dorna, Presidente), Jorge Viegas (FIM), Herve Poncharal (IRTA) e Biense Bierma (MSMA), assistiti da Carlos Ezpeleta (Dorna), Mike Trimby (IRTA, segretario della riunione) e Corrado Cecchinelli (Direttore Tecnologico), in una riunione tenutasi a Misano l'08 settembre 2023, ha preso le seguenti decisioni.

Con effetto immediato

Definizione della fine di un giro

In rare occasioni si verificano situazioni in un cui un pilota e la sua moto tagliano il traguardo separatamente. Per risolvere questo problema, la Gran Prix Commission ha approvato il seguente regolamento: nel caso in cui il pilota non sia a contatto con la moto, il tempo è determinato dalla prima parte del pilota o della moto che taglia il traguardo, a seconda di quale dei due lo faccia per ultimo.

In ogni caso, ogni infrazione legata ai track limits o alla conquista di un vantaggio veranno presi in considerazione per valutare la validità del giro anche se la moto ed il pilota dovessero tagliare il traguardo separatemente.

Modificato il programma del Warm-Up

Per rispondere ad una richiesta dei piloti della classe MotoGP, il Warm-Up inizierà con cinque minuti d'anticipo per lasciare più tempo tra la sessione la successiva parata. Si tratta di una modifica messa già in atto in occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini su decisione della Direzione Gara.

Comunicazioni interne

Al fine di chiarire i metodi di comunicazione da parte della Direzione Gara, dei commissari o degli ufficiali di gara in merito a questioni disciplinari, è stato deciso che le comunicazioni a team o piloti potranno essere effettuate per iscritto, via mail o con altri mezzi elettronici.

Con effetto a partire dal 2024

Wild Card

Il numero massimo di iscrizioni come wild card per la classe MotoGP in un evento è stato aumentato da due a tre. Attualmente, se ci sono più domande d'iscrizione rispetto ai posti disponibili, la decisione su quali iscrizioni accettare viene presa dalla Grand Prix Commission.

In futuro, la decisione sarà presa in base ad un nuovo protocollo che tiene conto del numero di wild card già assegnate ad ogni costruttore nella stagione in corso. Nelle situazioni in cui abbiamo già disputato lo stesso numero di wild card, la decisione si baserà sulla classifica iridata, e ad inizio stagione su quella della stagione precedente, con i costruttori più indietro che avranno priorità.