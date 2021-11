MotoGP | GP dell'Algarve: orari e come vederlo in TV

La MotoGP si appresta a tornare a Portimao per la seconda volta in questa stagione e lo farà con il verdetto più importante del 2021 già scritto, con Fabio Quartararo che si è laureato per la prima volta campione del mondo nella sua carriera due settimane fa a Misano.

Questo non vuol dire però che il secondo appuntamento in Portogallo, valido come Gran Premio dell'Algarve, non possa regalare ancora degli spunti interessanti. Guardando alle classifiche iridate, per esempio, la battaglia tra Ducati e Yamaha è ancora apertissima: nel Costruttori, la Casa di Borgo Panigale comanda con 12 lunghezze di margine sui rivali di Iwata. Situazione inversa invece tra i team con la struttura factory giapponese che precede di 9 quella italiana.

Per come era andata qualche mese fa a Portimao, è lecito anche attendersi un bel duello tra il campione del mondo in carica ed il suo rivale Pecco Bagnaia, che sicuramente vorrà riscattarsi dopo la caduta che gli è costata vittoria e titolo a Misano. Nella terza tappa della stagione a vincere era stato il francese della Yamaha, mentre il ducatista ha rimontato dall'11° posto in griglia al secondo posto finale. Se dovessero partire entrambi davanti, dunque, potrebbero esserci scintille.

Senza dimenticare quel Marc Marquez che è reduce da due vittorie consecutive e che in Algarve avrà un'ottima occasione per valutare i progressi fatti nel corso degli ultimi mesi, oltre che quelli della Honda, visto che il suo ritorno dall'infortunio era avvenuto proprio a Portimao.

Ma nelle ultime tre uscite si è scaldata molto anche la lotta per il titolo di Rookie of the Year, con Enea Bastianini che ha conquistato due podi ed è riuscito in questo modo a sopravanzare di poche lunghezze il favorito Jorge Martin. Discorso che vale anche per le classi Moto2 e Moto3, nelle quali Remy Gardner e Pedro Acosta si giocheranno i loro match point nei confronti di Raul Fernandez e Dennis Foggia partendo rispettivamente da +18 e da +21.

Gli orari del Gran Premio dell'Algarve

Il format di questo secondo appuntamento sul saliscendi dell'Algarve è leggermente differente da quello tradizionale. Vista l'ora di fuso orario tra il Portogallo ed il resto d'Europa, per confermare il via della MotoGP alle ore 14:00, domenica la gara della classe regina si disputerà prima di quella della Moto2. Tutto come sempre, ma spostato avanti di un'ora per quanto riguarda gli orari italiani invece nelle giornate di venerdì e sabato.

Venerdì 5 novembre

FP1 Moto3: 10:00-10:40

FP1 MotoGP: 10:55-11:40

FP1 Moto2: 11:55-12:35

FP2 Moto3: 14:15-14:55

FP2 MotoGP: 15:10-15:55

FP2 Moto2: 16:10-16:50

Sabato 6 novembre

FP3 Moto3: 10:00-10:40

FP3 MotoGP: 10:55-11:40

FP3 Moto2: 11:55-12:35

Qualifiche Moto3: 13:35-14:15

FP4 MotoGP: 14:30-15:00

Qualifiche MotoGP: 15:10-15:50

Qualifiche Moto2: 16:10-16:50

Domenica 7 novembre

Warm-Up Moto3: 10:00-10:20

Warm-Up MotoGP: 10:30-10:50

Warm-Up Moto2: 11:00-11:20

Gara Moto3: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:30

Come posso vedere il Gran Premio dell'Algarve in TV

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky): Diretta

App DAZN: Diretta

TV8 e TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): Differita (sabato alle 16:45 sintesi qualifiche; domenica alle 14:15 gara Moto3; domenica alle 16:00 gara MotoGP; domenica alle 17:30 gara Moto2)

Come seguire qualifiche e gara con i LIVE di Motorsport.com

Sabato 6 novembre

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle 14:00

Domenica 7 novembre

Gara MotoGP: dalle 13:30