MotoGP | GP del Kazakistan posticipato per le inondazioni nel Paese

Da quando è stato annunciato il calendario della stagione 2024 della MotoGP, l'apparizione, per la prima volta, del Gran Premio del Kazakistan ha suscitato curiosità e dubbi, non essendo mai stato disputato prima sul circuito di Sokol.

Questo venerdì, il promotore del Campionato Mondiale ha annunciato che il round previsto per il weekend del 14-16 giugno, tra un mese e mezzo, è stato rimandato a più avanti nella stagione a causa di forti inondazioni nel nord del Paese.

La sospensione di questa seconda gara nel calendario della MotoGP segue l'annullamento di inizio stagione del Gran Premio d'Argentina, che è stato cancellato in quanto gli organizzatori non erano in grado di garantire il normale svolgimento dell'evento a causa della mancanza di supporto da parte del governo nazionale.

Il Circuito di Sokol Foto di: MotoGP

Ciò significa che il calendario record di 22 tappe per la stagione 2024 è ora sceso virtualmente a 20, lo stesso numero di gare dell'anno scorso, e rimangono dubbi sul Gran Premio d'India, previsto per il 22 settembre. Se il Campionato del mondo non dovesse recarsi al Buddh International Circuit, quella data potrebbe essere ereditata dalla pista kazaka.

Il circuito di Sokol, progettato dall'architetto specializzato di fama mondiale Hermann Tilke, si trova a circa 75 chilometri a nord di Almaty, la città più grande del Paese, e la sua costruzione è iniziata nel 2015, anche se la pista è ancora in fase di miglioramento.

I responsabili della sicurezza della MotoGP hanno visitato Sokol più volte negli ultimi mesi e le ultime notizie dicono che la pista era pronta a ospitare un Gran Premio della MotoGP senza problemi. Ora, però, il nord del Paese, a molti chilometri da Almaty, è colpito da gravi inondazioni, che sono il motivo del rinvio del Gran Premio per il momento.