MotoGP | GP d’Argentina cancellato, ma tornerà in calendario?

Il Gran Premio dell’Argentina a Termas de Rio Hondo sarebbe dovuto essere il terzo round della stagione 2024 della MotoGP. Tuttavia, il 31 gennaio di quest’anno è stato cancellato ufficialmente da Dorna.

A causa dei durissimi tagli imposti dal nuovo presidente dell’Argentina Javier Milei, non è stato possibile organizzare il gran premio, che riceve una considerevole cifra dei fondi pubblici.

Il Gran Premio dell’Argentina era già stato cancellato in precedenza?

Questa è la terza volta in tempi recenti che il GP dell’Argentina è stato eliminato dal calendario della MotoGP. Nel 2020, la gara era stata cancellata a causa della pandemia di Covid-19 e non era stato svolto nemmeno nel 2021 per le restrizioni sui viaggi, sempre a causa del virus.

L’unica gara disputata fuori dall’Europa nel 2021 è stata il Gran Premio delle Americhe, in Texas, spostato a ottobre quell’anno. Tuttavia, il GP dell’Argentina del 2021 avrebbe avuto problemi con lo svolgimento anche senza pandemia, perché un grande incendio ha distrutto l’edificio dei box all’inizio di quell’anno.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Media VR46

Quando è stato disputato l’ultimo GP dell’Argentina?

La MotoGP ha corso in Argentina nel 2023, con Marco Bezzecchi che ha conquistato la sua prima vittoria nella classe regina. La gara è stata disputata anche nel 2022, anche se il weekend è stato ridotto a due giorni perché il carico di casse dell’Indonesia non è arrivato in tempo per le libere del venerdì. Quell’anno, Aprilia con Aleix Espargaro ha conquistato una storica prima vittoria in MotoGP.

Prima delle cancellazioni del 2020 e del 2021, il GP dell’Argentina a Termas de Rio Hondo è stato in calendario dal 2014, quando l’evento è tornato dopo 15 anni di interruzione. Prima del 2014, il GP dell’Argentina era stato disputato 10 volte, tra la prima volta nel 1961 e l’ultima nel 1999. Quelle gare erano state ospitate dall’Autodrono Oscar y Juan Galves nella capitale Buenos Aires.

Chi ha il maggior numero di vittorie nel GP dell’Argentina?

A causa della presenza sporadica dell’Argentina nel calendario della MotoGP, prima della sua permanenza dal 2014, nessun pilota è stato dominatore. Tom Phillis, Hugh Anderson, Mick Doohan e Marc Marquez hanno il maggior numero di successi, a quota tre. Tuttavia, solo il cinque volte campione del mondo della 500cc Doohan e il sei volte iridato in MotoGP Marquez hanno vinto nella classe regina.

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La leggenda della MotoGP Valentino Rossi ha all’attivo due vittorie in Argentina, la prima nell’allora classe 250cc nel 1998 e la seconda nel 2015, in MotoGP. Quando la classe regina è tornata in Argentina nel 2014, Rossi è stato l’unico pilota sulla griglia ad aver già corso nel paese sudamericano prima di allora.

Il pilota argentino Jorge Kissling è stato il primo vincitore del GP dell’Argentina nel 1961 su una Matchless, poi il connazionale Benedictor Caldarella ha fatto gli onori di casa, sempre su una Matchless. Mike Hailwood ha vinto con la MV Agusta nel 1963, l’ultimo GP dell’Argentina fino al 1981, anche se in quella stagione non c’è stata la 500cc (la MotoGP attuale).

Nel 1982, Kenny Roberts ha portato la Yamaha alla vittoria nella classe regina, mentre il GP dell’Argentina dell’anno successivo era stato vinto da Eddie Lawson. Dopo l’interruzione fino al 1994, Doohan ha vinto con la Honda. Si è replicato l’anno successivo, mentre Kenny Roberts Jr ha conquistato il successo nella gara disputata nel 1999.

Dal suo ritorno nel 2014, le vittorie in MotoGP sono state spartite tra Marc Marquez (2014, 2016, 2019), Valentino Rossi (2015), Maverick Vinales (2017), Cal Crutchlow (2018), Aleix Espargaro (2022) e Marco Bezzecchi (2023).

Honda è il costruttore più vincente in Argentina, avendo conquistato un totale di 20 gran premi tra la MotoGP/500cc e la Moto3/125cc. Il secondo miglior marchio è Kalex, il cui telaio ha vinto ogni singola gara della Moto2 svolta a Termas de Rio Hondo, per un totale di 8 volte.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Per quanto la MotoGP correrà in Argentina?

L’Argentina ha un contratto in essere con la Dorna che scade alla fine del 2025. Tuttavia, a causa della situazione del governo nel paese, non è chiaro se la MotoGP potrà tornare lì il prossimo anno.

Il GP dell’Argentina del 2024 sarà sostituito?

Il 31 gennaio 2024, Dorna Sports ha annunciato che l’Argentina sarebbe uscita dal calendario e non sarebbe stata sostituita. Con 22 appuntamenti in origine, la stagione 2024 avrà ora 21 gare, anche se questa cifra rappresenta un record per la categoria, se non ci saranno ulteriori cambiamenti.