MotoGP | Goiania, Warm-Up: Bezzecchi mette in fila l'armata Ducati

Solitamente il Warm-Up è quasi una sorta di shakedown per verificare che tutto funzioni in vista della gara lunga, invece nel GP del Brasile di MotoGP è stata paradossalmente la prima sessione svolta interamente sotto al sole e con l'asfalto del rinnovato circuito di Goiania in condizioni ottimali.

Come era ampiamente preventivabile, la maggior parte dei piloti sembra essere indirizzata verso una scelta che prevederebbe una gomma dura all'anteriore ed una media al posteriore, anche se c'è qualche rara eccezione, con i piloti della Yamaha che hanno tutti quanti montato la soft al posteriore in questi dieci minuti domenicali.

Il più veloce alla fine è stato Marco Bezzecchi, che sembra aver confermato un trend che lo vede essere sempre più brillante quando monta la gomma media sulla sua Aprilia. Il riminese è stato l'unico ad infrangere il muro dell'1'18" con il suo 1'17"824, tempo con cui ha messo in fila tutta l'armata Ducati.

Il primo degli inseguitori, staccato di 293 millesimi, è stato infatti il vincitore della Sprint, ovvero Marc Marquez. A differenza di "Simply the Bez", il campione del mondo in carica montava però una gomma usata all'anteriore. Stesso discorso che vale anche per i suoi diretti inseguitori, che sono il fratello Alex e Pecco Bagnaia, che hanno chiuso staccati rispettivamente di 337 e 343 millesimi.

Il filotto Ducati prosegue poi con Fermin Aldeguer e con il poleman Fabio Di Giannantonio, che però nel finale si è anche reso protagonista di un scivolata alla curva 10. E ci sarà da lavorare in casa Pertamina Enduro VR46, perché ruote all'aria c'è finito anche Franco Morbidelli alla curva 4, concludendo poi con l'11° tempo.

A seguire il gruppo delle Rosse c'è l'altra Aprilia di Jorge Martin, fresco del suo ritorno sul podio nella Sprint di ieri, che ha chiuso con un ritardo di poco più di mezzo secondo nei confronti della RS-GP gemella. Ottavo tempo invece per il migliore tra i piloti che hanno scelto la soft posteriore per questo Warm-Up, che è Fabio Quartararo con la Yamaha. Non deve stupire però, perché "El Diablo" già ieri aveva lasciato intendere di essere dubbioso sulla scelta da fare per la gara lunga.

Nella top 10 poi c'è spazio anche per due Honda, con l'idolo locale Diogo Moreira che ha staccato il nono tempo, precedendo l'altra RC213V del maiorchino Joan Mir. Sono tutte piuttosto attardate invece le KTM: la migliore delle RC16 è solamente 13° con Maverick Vinales, mentre il leader iridato Pedro Acosta si ritrova addirittura 16° e nel finale è pure stato protagonista di una scivolata alla curva 13.

Per quanto riguarda gli altri italiani, sono molto indietro poi Enea Bastianini e Luca Marini, che occupano rispettivamente la 19° e la 21° posizione, con un ritardo che si aggira intorno al secondo.