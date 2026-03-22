Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

MotoGP | Goiania, Warm-Up: Bezzecchi mette in fila l'armata Ducati

MotoGP
Brasile
MotoGP | Goiania, Warm-Up: Bezzecchi mette in fila l'armata Ducati

Stilo, la sfida di Fiat nel segmento delle compatte

Prodotto
Motor1.com Italia
Stilo, la sfida di Fiat nel segmento delle compatte

F1 | Imola scelta responsabile: non vuole il GP 2026 sfruttando la guerra

Formula 1
F1 | Imola scelta responsabile: non vuole il GP 2026 sfruttando la guerra

IMSA | 12h di Sebring nel segno di Porsche con due doppiette, Ferrari trionfa in GTD

IMSA
12h di Sebring
IMSA | 12h di Sebring nel segno di Porsche con due doppiette, Ferrari trionfa in GTD

F1 | Antonelli: "Senna mi ispira: sfrutterò la mia grande opportunità al massimo"

Formula 1
Giappone
F1 | Antonelli: "Senna mi ispira: sfrutterò la mia grande opportunità al massimo"

FE | A Madrid DS Penske ancora tra i protagonisti, più di quanto racconti il risultato

Formula E
Madrid ePrix
FE | A Madrid DS Penske ancora tra i protagonisti, più di quanto racconti il risultato

MotoGP | I piloti hanno accettato di correre in Brasile "solo perché la buca era fuori traiettoria"

MotoGP
Brasile
MotoGP | I piloti hanno accettato di correre in Brasile "solo perché la buca era fuori traiettoria"

WSK | Segui la DIRETTA STREAMING della Super Master Series da Franciacorta

Kart
WSK | Segui la DIRETTA STREAMING della Super Master Series da Franciacorta
Ultime notizie
MotoGP Brasile

MotoGP | Goiania, Warm-Up: Bezzecchi mette in fila l'armata Ducati

Il passaggio alla gomma media posteriore sembra aver giovato al pilota dell'Aprilia, che è stato l'unico a scendere sotto all'1'18". Alle sue spalle però ci sono ben cinque Ducati, capitanate da quella del vincitore della Sprint Marc Marquez e con quella di Bagnaia quarta. Cadute senza conseguenze per Di Giannantonio, Morbidelli e Acosta.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Solitamente il Warm-Up è quasi una sorta di shakedown per verificare che tutto funzioni in vista della gara lunga, invece nel GP del Brasile di MotoGP è stata paradossalmente la prima sessione svolta interamente sotto al sole e con l'asfalto del rinnovato circuito di Goiania in condizioni ottimali.

Come era ampiamente preventivabile, la maggior parte dei piloti sembra essere indirizzata verso una scelta che prevederebbe una gomma dura all'anteriore ed una media al posteriore, anche se c'è qualche rara eccezione, con i piloti della Yamaha che hanno tutti quanti montato la soft al posteriore in questi dieci minuti domenicali.

Il più veloce alla fine è stato Marco Bezzecchi, che sembra aver confermato un trend che lo vede essere sempre più brillante quando monta la gomma media sulla sua Aprilia. Il riminese è stato l'unico ad infrangere il muro dell'1'18" con il suo 1'17"824, tempo con cui ha messo in fila tutta l'armata Ducati.

Il primo degli inseguitori, staccato di 293 millesimi, è stato infatti il vincitore della Sprint, ovvero Marc Marquez. A differenza di "Simply the Bez", il campione del mondo in carica montava però una gomma usata all'anteriore. Stesso discorso che vale anche per i suoi diretti inseguitori, che sono il fratello Alex e Pecco Bagnaia, che hanno chiuso staccati rispettivamente di 337 e 343 millesimi.

Il filotto Ducati prosegue poi con Fermin Aldeguer e con il poleman Fabio Di Giannantonio, che però nel finale si è anche reso protagonista di un scivolata alla curva 10. E ci sarà da lavorare in casa Pertamina Enduro VR46, perché ruote all'aria c'è finito anche Franco Morbidelli alla curva 4, concludendo poi con l'11° tempo.

A seguire il gruppo delle Rosse c'è l'altra Aprilia di Jorge Martin, fresco del suo ritorno sul podio nella Sprint di ieri, che ha chiuso con un ritardo di poco più di mezzo secondo nei confronti della RS-GP gemella. Ottavo tempo invece per il migliore tra i piloti che hanno scelto la soft posteriore per questo Warm-Up, che è Fabio Quartararo con la Yamaha. Non deve stupire però, perché "El Diablo" già ieri aveva lasciato intendere di essere dubbioso sulla scelta da fare per la gara lunga.

Nella top 10 poi c'è spazio anche per due Honda, con l'idolo locale Diogo Moreira che ha staccato il nono tempo, precedendo l'altra RC213V del maiorchino Joan Mir. Sono tutte piuttosto attardate invece le KTM: la migliore delle RC16 è solamente 13° con Maverick Vinales, mentre il leader iridato Pedro Acosta si ritrova addirittura 16° e nel finale è pure stato protagonista di una scivolata alla curva 13.

Per quanto riguarda gli altri italiani, sono molto indietro poi Enea Bastianini e Luca Marini, che occupano rispettivamente la 19° e la 21° posizione, con un ritardo che si aggira intorno al secondo.

La classifica del Warm-Up

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

1'17.824

   177.400  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 8

+0.293

1'18.117

 0.293 176.734  
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 8

+0.337

1'18.161

 0.044 176.635  
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 8

+0.343

1'18.167

 0.006 176.621  
5 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 8

+0.434

1'18.258

 0.091 176.416  
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 6

+0.477

1'18.301

 0.043 176.319  
7 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 8

+0.503

1'18.327

 0.026 176.261  
8 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.601

1'18.425

 0.098 176.040  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 8

+0.640

1'18.464

 0.039 175.953  
10 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 8

+0.657

1'18.481

 0.017 175.915  
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 5

+0.665

1'18.489

 0.008 175.897  
12 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 8

+0.748

1'18.572

 0.083 175.711  
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 8

+0.755

1'18.579

 0.007 175.695  
14 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+0.758

1'18.582

 0.003 175.689  
15 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 8

+0.846

1'18.670

 0.088 175.492  
16 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 6

+0.909

1'18.733

 0.063 175.352  
17 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+0.910

1'18.734

 0.001 175.349  
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 8

+0.952

1'18.776

 0.042 175.256  
19 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 8

+0.989

1'18.813

 0.037 175.174  
20 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+1.082

1'18.906

 0.093 174.967  
21 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 8

+1.215

1'19.039

 0.133 174.673  
22 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 8

+1.222

1'19.046

 0.007 174.657  
Guarda i risultati completi

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | I piloti hanno accettato di correre in Brasile "solo perché la buca era fuori traiettoria"

Top Comments

More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Il ritorno alla vittoria di Marquez è solo un cerotto sul "buco" di Goiania

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Il ritorno alla vittoria di Marquez è solo un cerotto sul "buco" di Goiania

MotoGP | Bagnaia: "Potevo lottare per il podio, ma ho fatto un casino in qualifica"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Bagnaia: "Potevo lottare per il podio, ma ho fatto un casino in qualifica"

MotoGP | Di Giannantonio: "Ho sbagliato e Marc ne ha approfittato, ma domani ci riprovo"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Di Giannantonio: "Ho sbagliato e Marc ne ha approfittato, ma domani ci riprovo"
More from
Marco Bezzecchi

MotoGP | Martin: “Come guida credo di essere allo stesso livello, se non migliore, del 2024”

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Martin: “Come guida credo di essere allo stesso livello, se non migliore, del 2024”

MotoGP | Bezzecchi: "Per com'era andata ieri, andare vicino al podio non è male"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Bezzecchi: "Per com'era andata ieri, andare vicino al podio non è male"

MotoGP | Di Giannantonio dalla Q1 alla pole a Goiania, Bezzecchi e Marquez in prima fila

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Di Giannantonio dalla Q1 alla pole a Goiania, Bezzecchi e Marquez in prima fila
More from
Aprilia Racing Team

MotoGP | Marquez la spunta su Diggia nella Sprint di Goiania. Primo podio in Aprilia per Martin

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Marquez la spunta su Diggia nella Sprint di Goiania. Primo podio in Aprilia per Martin

MotoGP | Bezzecchi in Q1: "Dobbiamo ancora capire cosa non ha funzionato"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Bezzecchi in Q1: "Dobbiamo ancora capire cosa non ha funzionato"

MotoGP | Martin: "In queste condizioni era fondamentale avere fiducia nella moto. E l'ho avuta"

MotoGP
MotoGP
Brasile
MotoGP | Martin: "In queste condizioni era fondamentale avere fiducia nella moto. E l'ho avuta"

Ultime notizie

MotoGP | Goiania, Warm-Up: Bezzecchi mette in fila l'armata Ducati

MotoGP
Brasile
MotoGP | Goiania, Warm-Up: Bezzecchi mette in fila l'armata Ducati

Stilo, la sfida di Fiat nel segmento delle compatte

Prodotto
Motor1.com Italia
Stilo, la sfida di Fiat nel segmento delle compatte

F1 | Imola scelta responsabile: non vuole il GP 2026 sfruttando la guerra

Formula 1
F1 | Imola scelta responsabile: non vuole il GP 2026 sfruttando la guerra

IMSA | 12h di Sebring nel segno di Porsche con due doppiette, Ferrari trionfa in GTD

IMSA
12h di Sebring
IMSA | 12h di Sebring nel segno di Porsche con due doppiette, Ferrari trionfa in GTD