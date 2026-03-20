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MotoGP | Goiania, Prove: Zarco prima della pioggia, stupisce Razgatlioglu 3°. Bezzecchi in Q1

Il pilota della Honda LCR mette tutti in fila prima che la pioggia aumenti la sua intensità, congelando la sua leadership davanti alla Ducati di Marc Marquez. Prima zampata di Razgatlioglu, terzo con la Yamaha Pramac, che precede l'Aprilia di Martin e la KTM di Acosta. Bagnaia è in Q2 con il 9° tempo, mentre è in crisi Bezzecchi, solo 20°.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Johann Zarco, Team LCR Honda

Johann Zarco, Team LCR Honda

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La pioggia ha continuato ad essere la grande protagonista del venerdì di Goiania. Nel turno pomeridiano, i piloti della MotoGP hanno potuto girare finalmente con le gomme slick, anche se hanno dovuto fare subito i conti con delle goccioline fastidiose, che poi intorno alla mezz'ora hanno aumentato la loro intensità, mandando i titoli di coda sulle pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile.

Queste condizioni molto particolari hanno regalato una classifica ricca di sorprese, a cominciare dal nome in cima alla lista dei tempi. A svettare infatti è stato Johann Zarco, che ha regalato alla Honda la soddisfazione di guardare tutti dall'alto per una volta. Il pilota del Team LCR è notoriamente uno specialisti in queste occasioni e l'ha dimostrato una volta di più, firmando un crono di 1'21"257.

Un altro maestro del mix tra pista nuova e condizioni particolari è senza ombra di dubbio Marc Marquez e il campione del mondo in carica non ha deluso, issando la sua Ducati al secondo posto, con un crono di 1'21"382 che lo tiene a soli 125 millesimi da Zarco.

La sorpresa più grande però la troviamo in terza posizione. In prima battuta perché si tratta di una Yamaha, ma soprattutto per chi la guida, perché il Brasile ci ha regalato la prima grande zampata di Toprak Razgatlioglu in MotoGP. Il tre volte campione del mondo della Superbike ha sfoderato un 1'21"565, togliendosi la soddisfazione di rifilare due decimi e mezzo alla M1 V4 di un mostro sacro come Fabio Quartararo, che a sua volta però si è preso la Q2 con il settimo tempo.

In quarta piazza c'è la prima delle Aprilia, ma anche qui possiamo parlare di una sorpresa, perché non si tratta di quella di Marco Bezzecchi. Anzi, il riminese ha vissuto una sessione da incubo, lamentandosi di quanto fosse nervosa la sua RS-GP, e si ritrova solamente in 20° posizione e costretto a passare dalla Q1. A tenere alto il vessillo della Casa di Noale è stato quindi un redivivo Jorge Martin, che sembra già in uno stato di forma molto migliore del previsto dopo gli interventi chirurgici dell'inverno. Il madrileno è appena un millesimo più indietro rispetto a Razgatlioglu, ma la sua non è la sola Aprilia ad essere riuscita a guadagnarsi la Q2, perché anche Ai Ogura si è piazzato decimo.

A completare una top 5 che contempla tutti i marchi presenti in pista c'è invece la KTM del leader iridato Pedro Acosta, che però paga poco meno di mezzo secondo. In questo caso, lo "Squalo di Mazarron" è l'unico ad aver staccato il pass per il segmento decisivo della qualifica per la Casa di Mattighofen. Anzi, il suo compagno Brad Binder è finito anche ruote all'aria alla curva 4, stesso punto in cui sono caduti pure Diogo Moreira e Jack Miller, che come lui domattina passarenno dalla Q1, mentre Enea Bastianini si ritrova mestamente in coda al gruppo, senza essere riuscito nemmeno a realizzare un crono degno di nota.

Il quadro dei piloti che si sfideranno in Q2 si completa con tre ducatista. Si tratta dei due alfieri del Gresini Racing, Alex Marquez e Fermin Aldeguer, che hanno chiuso rispettivamente sesto e ottavo, e di Pecco Bagnaia, che invece è nono. Per quest'ultimo non è stato sicuramente un inizio esaltante, visto anche il gap di sette decimi, ma sicuramente è andata meglio che in Thailandia, quando rimase fuori al venerdì. Un bravo invece se lo merita Aldeguer, perché al rientro è stato subito capace di fare quasi il tempo del vicino di box.

Peccato invece per Luca Marini, che si è ritrovato ad essere il primo degli eliminati in 11° posizione e lo è per appena 21 millesimi con la sua Honda. Purtroppo saranno ben quattro gli italiani che ritroverà in Q1 perché, oltre ai già citati Bezzecchi e Bastianini, non si sono qualificati neppure Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. I due alfieri della Pertamina Enduro VR46 sono infatti 18° e 19°, con l'italobrasiliano che è anche rimasto fermo lungo il tracciato a causa di un problema tecnico sulla sua Ducati.

MotoGP | GP del Brasile: i tempi delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 7

1'21.257

   169.905  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 17

+0.125

1'21.382

 0.125 169.644  
3 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 16

+0.308

1'21.565

 0.183 169.263  
4 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 14

+0.309

1'21.566

 0.001 169.261  
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 15

+0.493

1'21.750

 0.184 168.880  
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 16

+0.538

1'21.795

 0.045 168.787  
7 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17

+0.568

1'21.825

 0.030 168.725  
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 13

+0.625

1'21.882

 0.057 168.608  
9 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.710

1'21.967

 0.085 168.433  
10 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 17

+0.810

1'22.067

 0.100 168.228  
11 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 14

+0.831

1'22.088

 0.021 168.185  
12 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 14

+0.873

1'22.130

 0.042 168.099  
13 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+0.875

1'22.132

 0.002 168.095  
14 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 15

+0.969

1'22.226

 0.094 167.903  
15 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 11

+1.098

1'22.355

 0.129 167.640  
16 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 18

+1.135

1'22.392

 0.037 167.564  
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 13

+1.435

1'22.692

 0.300 166.956  
18 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+1.476

1'22.733

 0.041 166.874  
19 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 16

+1.633

1'22.890

 0.157 166.558  
20 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+2.043

1'23.300

 0.410 165.738  
21 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+2.644

1'23.901

 0.601 164.551  
22 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 13

+4.706

1'25.963

 2.062 160.603  
Guarda i risultati completi

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