MotoGP | Goiania, Prove: Zarco prima della pioggia, stupisce Razgatlioglu 3°. Bezzecchi in Q1

La pioggia ha continuato ad essere la grande protagonista del venerdì di Goiania. Nel turno pomeridiano, i piloti della MotoGP hanno potuto girare finalmente con le gomme slick, anche se hanno dovuto fare subito i conti con delle goccioline fastidiose, che poi intorno alla mezz'ora hanno aumentato la loro intensità, mandando i titoli di coda sulle pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile.

Queste condizioni molto particolari hanno regalato una classifica ricca di sorprese, a cominciare dal nome in cima alla lista dei tempi. A svettare infatti è stato Johann Zarco, che ha regalato alla Honda la soddisfazione di guardare tutti dall'alto per una volta. Il pilota del Team LCR è notoriamente uno specialisti in queste occasioni e l'ha dimostrato una volta di più, firmando un crono di 1'21"257.

Un altro maestro del mix tra pista nuova e condizioni particolari è senza ombra di dubbio Marc Marquez e il campione del mondo in carica non ha deluso, issando la sua Ducati al secondo posto, con un crono di 1'21"382 che lo tiene a soli 125 millesimi da Zarco.

La sorpresa più grande però la troviamo in terza posizione. In prima battuta perché si tratta di una Yamaha, ma soprattutto per chi la guida, perché il Brasile ci ha regalato la prima grande zampata di Toprak Razgatlioglu in MotoGP. Il tre volte campione del mondo della Superbike ha sfoderato un 1'21"565, togliendosi la soddisfazione di rifilare due decimi e mezzo alla M1 V4 di un mostro sacro come Fabio Quartararo, che a sua volta però si è preso la Q2 con il settimo tempo.

In quarta piazza c'è la prima delle Aprilia, ma anche qui possiamo parlare di una sorpresa, perché non si tratta di quella di Marco Bezzecchi. Anzi, il riminese ha vissuto una sessione da incubo, lamentandosi di quanto fosse nervosa la sua RS-GP, e si ritrova solamente in 20° posizione e costretto a passare dalla Q1. A tenere alto il vessillo della Casa di Noale è stato quindi un redivivo Jorge Martin, che sembra già in uno stato di forma molto migliore del previsto dopo gli interventi chirurgici dell'inverno. Il madrileno è appena un millesimo più indietro rispetto a Razgatlioglu, ma la sua non è la sola Aprilia ad essere riuscita a guadagnarsi la Q2, perché anche Ai Ogura si è piazzato decimo.

A completare una top 5 che contempla tutti i marchi presenti in pista c'è invece la KTM del leader iridato Pedro Acosta, che però paga poco meno di mezzo secondo. In questo caso, lo "Squalo di Mazarron" è l'unico ad aver staccato il pass per il segmento decisivo della qualifica per la Casa di Mattighofen. Anzi, il suo compagno Brad Binder è finito anche ruote all'aria alla curva 4, stesso punto in cui sono caduti pure Diogo Moreira e Jack Miller, che come lui domattina passarenno dalla Q1, mentre Enea Bastianini si ritrova mestamente in coda al gruppo, senza essere riuscito nemmeno a realizzare un crono degno di nota.

Il quadro dei piloti che si sfideranno in Q2 si completa con tre ducatista. Si tratta dei due alfieri del Gresini Racing, Alex Marquez e Fermin Aldeguer, che hanno chiuso rispettivamente sesto e ottavo, e di Pecco Bagnaia, che invece è nono. Per quest'ultimo non è stato sicuramente un inizio esaltante, visto anche il gap di sette decimi, ma sicuramente è andata meglio che in Thailandia, quando rimase fuori al venerdì. Un bravo invece se lo merita Aldeguer, perché al rientro è stato subito capace di fare quasi il tempo del vicino di box.

Peccato invece per Luca Marini, che si è ritrovato ad essere il primo degli eliminati in 11° posizione e lo è per appena 21 millesimi con la sua Honda. Purtroppo saranno ben quattro gli italiani che ritroverà in Q1 perché, oltre ai già citati Bezzecchi e Bastianini, non si sono qualificati neppure Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio. I due alfieri della Pertamina Enduro VR46 sono infatti 18° e 19°, con l'italobrasiliano che è anche rimasto fermo lungo il tracciato a causa di un problema tecnico sulla sua Ducati.