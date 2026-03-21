MotoGP | Goiania: la partenza della Sprint slitta ancora alle 20:20 italiane
La MotoGP ha posticipato l'orario di inizio della Sprint del GP del Brasile a causa dei lavori in corso per colmare una buca sul rettilineo principale di Goiania.
Foto di: German Garcia
I lavori sul circuito di Goiania, che hanno richiesto un intervento massiccio per colmare una buca formatasi sul rettilineo principale, incideranno sul programma della MotoGP di sabato.
I piloti hanno notato una buca, diventata sempre più grande e profonda, causata da un cedimento del terreno a seguito delle forti piogge cadute negli ultimi giorni nella zona del circuito. Dopo le qualifiche, le squadre del circuito sono intervenute per effettuare le riparazioni.
"A seguito delle riparazioni effettuate sulla superficie dell'Autodromo Internacional de Goiania – Ayrton Senna, la Sprint dovrebbe iniziare un po' più tardi del previsto, con un ritardo stimato di circa 20 minuti", era stato annunciato in un primo momento.
Buco sul rettilineo di partenza/arrivo
Foto di: German Garcia
Inizialmente, era prevista l'apertura della corsia box alle 15:00 locali, ovvero alle 19:00 in Italia, all'orario originariamente previsto per la partenza. La sprint sarebbe dovuta quindi iniziare alle 19:20 italiane. Tuttavia, pochi minuti dopo è stato annunciato un ulteriore ritardo di 15 minuti, con il via fissato quindi alle 15:35, le 19:35 in Italia.
Gli slittamenti però non sono finiti qui, perché pochi minuti dopo le 15:00 locali, le 19:00 in Italia, è stato ufficializzato un ulteriore ritardo, con apertura della pitlane alle 16:00 locali e partenza alle 16:20, quando in Italia saranno quindi le 20:20.
Le qualifiche della Moto3 e della Moto2, solitamente disputate tra le qualifiche e la Sprint della MotoGP, hanno a loro volta subito delle variazioni: mentre quelle della classe entrante andranno in scena dopo la Sprint, quelle della classe di mezzo si disputeranno domani mattina, prima del Warm-Up della classe regina.
L'organizzazione del GP del Brasile è stata tormentata dalle piogge degli ultimi giorni. Le strade di accesso sono state allagate e un tunnel di accesso è stato temporaneamente reso impraticabile.
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