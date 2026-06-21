MotoGP | Gli schiaffi dell'Aprilia hanno risvegliato Marc Marquez e la Ducati

Due schiaffi possono cambiare gli equilibri di un Mondiale? Se si guarda a quello che è successo negli ultimi venti giorni in MotoGP, verrebbe da dire assolutamente di sì. Ad assestarli entrambi è stata l'Aprilia, ma non sempre chi colpisce è quello che esce meglio da un disputa.

Non stiamo facendo riferimento solo alle due sberle che Marco Bezzecchi ha rifilato ad un commissario ieri a Brno dopo la caduta nella Sprint, che sicuramente avrà un peso nella corsa al titolo, avendogli impedito di correre oggi, ma anche a quello figurato che la Casa di Noale aveva dato alla Ducati al Mugello, che sembra aver fatto suonare improvvisamente la sveglia nel box dei rivali di Borgo Panigale.

Gli uomini in Rosso venivano da sette successi in otto edizioni del Gran Premio d'Italia e vedere l'Aprilia celebrare una strepitosa doppietta in casa propria deve aver riacceso quel fuoco che era parso quasi spento nella prima parte di questa stagione 2026.

Complice anche un Marc Marquez che finalmente sta ritrovando la forma fisica migliore dopo l'ennesima operazione alla spalla destra, le Desmosedici GP hanno letteralmente dominato sia a Balaton Park che a Brno. Lo spagnolo ha fatto doppietta in Ungheria, mentre si è spartito i successi in Repubblica Ceca con Pecco Bagnaia, vincitore della Sprint.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Lukas Kabon / Anadolu via Getty Images

Una Ducati improvvisamente rinata dalle sue ceneri come una fenice, che però ha trovato anche un'Aprilia disposta a fare regali a profusione, come ha ammesso anche Gigi Dall'Igna dopo la gara odierna: "Sicuramente bisogna riconoscere che Aprilia ha avuto tanta sfortuna in queste due gare, ma credo che abbiamo fatto la nostra parte".

Il primo regalo è stato opera di Jorge Martin, che al via della gara lunga in Ungheria ha perso il controllo della sua RS-GP, finendo per travolgere proprio la moto gemella di Bezzecchi (oltre a Raul Fernandez, Fermin Aldeguer e Fabio Di Giannantonio), innescando un doppio zero per i primi due in classifica che ha permesso al #93 di portarsi da -102 a -72 in un solo weekend.

Questo incidente, tra le altre cose, ha di fatto compromesso anche la gara di Brno per "Martinator", visto che si è ritrovato a dover scontare una doppia long lap penalty per quanto combinato in Ungheria. Ma il peggio doveva ancora venire per la Casa di Noale e stavolta a deluderla è stato chi non l'aveva tradita quasi mai in questa stagione.

Nella Sprint di ieri, Bezzecchi ha commesso un errore evitabile al penultimo giro, scivolando quando aveva il quinto posto saldamente nelle sue mani. Ma questo non è stato il suo sbaglio più grave: nella concitazione del momento, infatti, ha rifilato due schiaffi ad un commissario che, nel tentativo di sollevare la sua moto, ha preso il gas facendola andare a limitatore. Un'operazione maldestra, che gli sarebbe potuta costare un motore, ma che alla fine ha avuto conseguenze ben più gravi.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Una volta viste le immagini, lo Stewards Panel ha deciso di usare la mano pesante nei confronti del leader del Mondiale, imponendogli una sospensione per il resto del weekend, che gli ha impedito di prendere parte alla gara lunga. A nulla è valso anche il tentativo di appello dell'Aprilia, che riteneva la sanzione sproporzionata a quanto accaduto, visto che in passato c'erano stati alcuni precedenti simili che erano stati trattati molto più a cuor leggero.

Dopo aver fatto ammenda pubblicamente e di persona con il commissario che ha colpito, Bezzecchi quindi ha potuto fare solamente da spettatore e questo è stato un altro assist preziosissimo per Marquez e la Ducati. Anche se, sulla carta, temeva di soffrire su una pista stressante dal punto di vista fisico come il saliscendi ceco, il nove volte iridato sapeva che era un'occasione troppo ghiotta e ormai sappiamo bene che quando sente "l'odore del sangue" è incontenibile.

Il risultato quindi è stato un'altra vittoria del pilota di Cervera, che in due soli Gran Premi è riuscito a riaprire completamente una corsa al titolo che appena 20 giorni fa appariva quasi come una chimera. Bezzecchi ha visto andare in fumo ben 62 di quei 102 punti che aveva di margine dopo la domenica da sogno del Mugello e ora forse è proprio lui che avrebbe bisogno di uno schiaffo per svegliarsi dal doppio incubo di un Marc così minaccioso e della gogna pubblica, soprattutto sui social, a cui è stato sottoposto nelle ultime ore nonostante le sue scuse.

La buona notizia per Marco è che per provare a rifarsi non dovrà aspettare troppo, perché tra appena cinque giorni si torna in pista ad Assen e risalire in moto è sempre la "cura" migliore per i piloti. A patto che questa volta non sia Marquez a decidere di rifilargli uno schiaffone dei suoi, perché a quel punto sarebbero veramente dolori per tutti...