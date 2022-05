MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Italia

Carica lettore audio

La MotoGP torna al Mugello e l'edizione 2022 del Gran Premio d'Italia sarà molto particolare. Dopo quella annullata nel 2020 e quella a porte chiuse dello scorso anno a causa della pandemia, quest'anno finalmente il pubblico tornerà a riempire le colline del circuito toscano, ma il grande assente sarà un altro.

Dopo ben 26 anni, infatti, questa sarà la prima volta che in griglia non ci sarà Valentino Rossi, quindi sarà interessante vedere come reagirà il pubblico italiano all'assenza del "Dottore", che comunque sarà presente, visto che sabato ci sarà la cerimonia di ritiro del suo numero 46.

Questo però non vuol dire che mancheranno i temi in pista, perché si arriva all'ottavo appuntamento stagionale con Fabio Quartararo in vetta alla classifica iridata, ma tallonato da due glorie di casa nostra: a sorpresa, in seconda posizione c'è l'Aprilia, che con Aleix Espargaro sta vivendo una prima parte di stagione entusiasmante e paga solo quattro punti.

Quattro lunghezze più indietro poi troviamo Enea Bastianini, reduce addirittura dalla sua terza vittoria stagionale a Le Mans, nonostante guidi una "vecchia" Ducati GP21 con i colori del Gresini Racing. Restando in casa Ducati ci sarà poi sicuramente da fare i conti con la voglia di riscatto di Pecco Bagnaia, caduto in Francia quando era in lotta per la vittoria ed anche un anno fa al Mugello mentre comandava la corsa.

Senza dimenticare un Marc Marquez ancora in attesa del primo ruggito stagionale, seppur con una Honda che al momento non sembra reggere il confronto con la concorrenza. E la voglia di Alex Rins e di Joan Mir di far pentire la Suzuki della decisione di ritirarsi alla fine dell'anno. Ma anche tutti gli altri piloti italiani, che di solito al Mugello riescono sempre a tirare fuori quel qualcosina in più.

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio d'Italia

Anche per il weekend del Mugello il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica. Come già accaduto anche a Jerez e Le Mans, in pista ci sarà anche la MotoE, che disputerà due gare, una sabato ed una domenica. Di seguito, ecco il programma completo del fine settimana:

Venerdì 27 maggio

FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 28 maggio

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:25

Domenica 29 maggio

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

MotoGP 2022: come posso vedere il GP d'Italia

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend (ad eccezione delle libere della MotoE).

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta di qualifiche e gare di tutte le classi (solo delle gare per la MotoE).

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP d'Italia

Sabato 28 maggio

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00

Domenica 29 maggio

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

MotoGP 2022: scopriamo il circuito del Mugello

Nel 1991, il circuito del Mugello è diventato un appuntamento fisso del calendario e, da allora, molti piloti hanno lasciato dei ricordi indelebili sulla pista italiana.

La pista, che si trova circa 30 km a nord-est di Firenze, è di proprietà della Ferrari dal 1998 ed è caratterizzata dal suo andamento saliscendi sulle colline e dalle sue curve veloci come le due Arrabbiate o la Casanova-Savelli.





Lunghezza della pista

5,2 km Larghezza delle pista

14 m Curve 15 Rettilineo più lungo

1.141 m

MotoGP 2022: i record del circuito del Mugello

Il circuito toscano è da sempre uno dei preferiti dei piloti italiani. Valentino Rossi è quello che ha conquistato il maggior numero di vittorie e di pole position, con ben sette successi in carriera. L'italiano è seguito da Jorge Lorenzo , che invece è arrivato a quota sei.

Pilota Anno Record Fabio Quartararo 2021 Best pole 1'45"187 Johann Zarco 2021 Miglior giro in gara 1'46"810 Andrea Dovizioso 2019 Velocità massima 356,7 km/h