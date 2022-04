MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio delle Americhe

Carica lettore audio

Dopo il weekend ricco di sorprese di Termas de Rio Hondo, che ha regalato la prima vittoria all'Aprilia in MotoGP, con Aleix Espargaro che si è preso anche la leadership del Mondiale, la carovana del Motomondiale è già pronta ad affrontare la quarta ed ultima tappa di questo primo "stint" extra-europeo della stagione 2022.

Questo fine settimana si va in Texas, ad Austin, e ad oggi la domanda che tutti si fanno è se sarà della partita lo "sceriffo" del tracciato texano o meno. Nella giornata di domenica, Marc Marquez, che ha vinto per ben sette volte al Circuito delle Americhe, aveva lasciato trasparire un po' di ottimismo riguardo al suo recupero dal problema di diplopia (vista sdoppiata) rimediato nella caduta del Warm-Up di Mandalika, con un video che lasciava presagire un possibile rientro. Solo nelle prossime ore però sapremo se potrà correre in Texas o meno.

Quello che è certo, però, è che per il momento l'incertezza regna sovrana: nelle prime tre gare abbiamo visto tre vincitori diversi (Enea Bastianini, Miguel Oliveira ed il già citato Aleix), con tre moto diverse. Ma soprattutto sul podio sono saliti nove piloti differenti. Segno che questo 2022 deve ancora riuscire a mostrare quelli che potranno essere i reali favoriti. Ma anche quella di Austin solitamente è una gara atipica. E' anche vero, però, che non c'è fretta, perché all'appello ne mancano ancora ben 18.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio delle Americhe

Ancora una volta, complice il fuso orario, il Motomondiale farà i conti con un format particolare in Texas. Per fare in modo che la gara della MotoGP possa prendere il via quando in Europa saranno le ore 20 di domenica, è stato deciso di far entrare la Moto3 in pista per ultima in tutte e tre le giornate. Di seguito, ecco il programma dettagliato del weekend.

Venerdì 8 aprile

FP1 Moto2: 16:00-16:40

FP1 MotoGP: 16:55-17:40

FP1 Moto3: 17:55-18:35

FP2 Moto2: 20:15-20:55

FP2 MotoGP: 21:10-21:55

FP2 Moto3: 22:10-22:50

Sabato 9 aprile

FP3 Moto2: 16:00-16:40

FP3 MotoGP: 16:55-17:40

FP3 Moto3: 17:55-18:35

Qualifiche Moto2: 19:35-20:15

FP4 MotoGP: 20:30-21:00

Qualifiche MotoGP: 21:10-21:50

Qualifiche Moto3: 22:10-22:50

Domenica 10 aprile

Warm-Up Moto2: 16:20-16:30

Warm-Up MotoGP: 16:40-17:00

Warm-Up Moto3: 17:10-17:20

Gara Moto2: 18:20

Gara MotoGP: 20:00

Gara Moto3: 21:30

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2022: come posso vedere il GP delle Americhe

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta integrale di qualifiche e gare delle tre classi.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com per il GP delle Americhe

Sabato 9 aprile

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 20

Domenica 10 aprile

Gara MotoGP: dalle ore 17:30

Marc Marquez, Repsol Honda Team, leads at the start Photo by: Dorna

MotoGP 2022: il tracciato di Austin

L'ultimo Gran Premio disputato ad Austin ha visto la vittoria di Marc Marquez davanti a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia. Il pilota di Cervera ha conquistato sette vittorie sul tracciato texano, del quale detiene anche il record, firmato nel 2015 in 2'02"135.

Lunghezza della pista

5,5 km Larghezza della pista

15 m Curve 11 a sinistra e 9 a destra Rettilineo più lungo

1200 m