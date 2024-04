MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio delle Americhe

Dopo due settimane di pausa, imposte dalla cancellazione del Gran Premio d'Argentina, la MotoGP viaggia comunque verso il continente americano, ma con più precisione verso Austin, in Texas, dove il Circuito delle Americhe ospiterà questo weekend il terzo appuntamento stagionale.

Inevitabilmente, gli occhi saranno puntati soprattutto su Marc Marquez, perché il saliscendi statunitense è uno dei suoi circuiti preferiti, come dimostrano le sei vittorie consecutive tra il 2013 ed il 2018, compresa la sua prima in assoluto nella classe regina. Se c'è un circuito ideale per valutare quelle che potranno essere le sue velleità in sella alla Ducati del Gresini Racing, dunque, è sicuramente questo. Senza dimenticare che sicuramente il #93 vorrà riscattare il finale amaro del GP del Portogallo ed il contatto con Pecco Bagnaia che ha estromesso entrambi a quattro giri dal termine.

Lo stesso ovviamente vale anche per il campione del mondo in carica, che lo scorso anno in Texas aveva dominato la Sprint, ma poi era caduto nella gara lunga quando sembrava lanciato verso una doppietta. Per il piemontese, dunque, la voglia di rivalsa sarà ancora più grande. Ma anche Maverick Vinales e l'Aprilia vorranno provare a rifarsi perché, dopo il trionfo nella Sprint, hanno visto un secondo posto vanificato da un guasto al cambio ad un giro dal termine.

Chi invece arriverà in Texas con il sorriso è Jorge Martin, che grazie alla bella vittoria di Portimao si è preso la leadership della classifica iridata, nella quale comanda con 18 punti di margine nei confronti della KTM di Brad Binder. Terzo poi c'è Enea Bastianini, che dopo la piazza d'onore colta in Algarve torna dove due anni fa ha colto una delle quattro affermazioni della sua stagione.

Occhio poi alle moto giapponesi, perché lo scorso anno ad Austin è arrivato l'unico sussulto della Honda negli ultimi due anni con il successo di Alex Rins, che nel frattempo è passato tra le fila della Yamaha, 12 mesi fa terza con Fabio Quartararo. Dopo il suo primo podio in MotoGP, c'è da scommettere che poi vorrà provare ad essere della partita anche il rookie Pedro Acosta con la sua KTM della GasGas Tech3.

Insomma, gli ingredienti per vivere un grande weekend ci sono tutti e di seguito potete trovare il programma completo, oltre alla programmazione televisiva e a quella dei LIVE di Motorsport.com.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio delle Americhe



Il Motomondiale saluta nuovamente la MotoE, che non parteciperà alla trasferta oltreoceano. Il format del weekend texano sarà quindi quello divenuto ormai tradizionale da quando sono state introdotte le Sprint, ma complice il fuso orario di Austin gli orari saranno un po' particolari, con la Sprint della MotoGP che sabato scatterà quando in Italia saranno le 22. Domenica invece il via della gara lunga sarà alle 21 italiane.

Venerdì 12 aprile



FP1 Moto3: 16:00-16:35

FP1 Moto2: 16:50-17:30

FP1 MotoGP: 17:45-18:30

FP2 Moto3: 20:15-20:50

FP2 Moto2: 21:05-21:45

FP2 MotoGP: 22:00-23:00

Sabato 13 aprile



FP3 Moto3: 15:40-16:10

FP3 Moto2: 16:25-16:55

P MotoGP: 17:10-17:40

Qualifiche MotoGP: 17:50-18:30

Qualifiche Moto3: 19:50-20:30

Qualifiche Moto2: 20:45-21:25

Sprint MotoGP: 22:00

Domenica 14 aprile



Warm-Up MotoGP: 16:40-16:50

Gara Moto3: 18:00

Gara Moto2: 19:15

Gara MotoGP: 21:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio delle Americhe



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGP al sabato. Diretta delle gare delle tre classi alla domenica.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio delle Americhe



Sabato 13 aprile



Qualifiche MotoGP: dalle ore 17:20

Sprint MotoGP: dalle ore 21:30

Domenica 14 aprile



Gara MotoGP: dalle ore 20:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il tracciato di Austin

Il Circuit of the Americas, situato ad Austin, in Texas, rappresenta attualmente l'unica tappa del Campionato del Mondo MotoGP negli Stati Uniti. Il COTA è entrato nel campionato nella stagione 2013 e da allora è rimasto in calendario ininterrottamente, con l'eccezione del 2020, a causa della pandemia COVID-19. È uno dei tracciati più lunghi che i piloti devono affrontare ed è caratterizzato da rettilinei, tornanti e forti cambi di pendenza.

Lunghezza del circuito di Austin 5.5 km Larghezza del circuito di Austin 15 metri Le curve del circuito di Austin 20 (9 a destra e 11 a sinistra) Rettilineo più lungo del circuito di Austin

1.200 metri

Essendo uno dei circuiti con la maggior distanza da percorrere in calendario, le gare saranno influenzate in modo decisivo, con meno giri da completare. Così, la Sprint della MotoGP di sabato sarà di soli 10 giri, mentre la gara lunga di domenica sarà di 20 giri. Lo stesso giorno, la Moto3 completerà 14 giri di Austin, mentre la Moto2 ne completerà 16 in totale.