MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio delle Americhe

Dopo che in Argentina abbiamo assistito alla prima vittoria di Marco Bezzecchi, nuovo leader della classifica iridata, la MotoGP si appresta a disputare il suo terzo round stagionale sul circuito di Austin, in Texas.

Una pista che storicamente è sempre stata amica di Marc Marquez, vincitore per ben sette volte in carriera. Il pilota della Honda è uno di quelli che hanno saltato la trasferta di Termas de Rio Hondo a causa degli infortuni rimediati in Portogallo, ma molto probabilmente sarà di nuovo della partita.

Quello che bisognerà capire è dovrà scontare o meno la doppia long lap penalty rimediata per l'incidente con Miguel Oliveira (RNF ha già annunciato il suo rientro) a Portimao. La logica direbbe di sì, ma l'errore del collegio dei commissari, che avevano indicato precisamente il Gran Premio d'Argentina per la sanzione, ha aperto uno spiraglio per l'appello della Honda.

Penalità o meno, se ci sarà Marc sarà sicuramente un osso duro per tutti, a partire da Pecco Bagnaia, che deve riscattare la caduta della gara lunga in Argentina, che gli è costata la leadership iridata. Ma anche Fabio Quartararo, ancora alla ricerca della prima zampata di un 2023 iniziato in sordina, soprattutto dopo un weekend in cui è sempre stato dietro al compagno di box, il ritrovato Franco Morbidelli.

Bisognerà capire poi se potrà rientrare anche Enea Bastianini, pure lui vittima di una frattura ad una scapola a Portimao. Non ci sarà sicuramente invece Pol Espargaro, ancora alle prese con le conseguenze del bruttissimo incidente del venerdì in Algarve. Al suo posto la GasGas Tech3 schiererà Jonas Folger, che torna a correre in MotoGP dopo oltre 5 anni d'assenza.

Di seguito, ecco tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento texano della MotoGP 2023.

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio delle americhe (ora italiana)

Con l'introduzione del nuovo format, che vuole la MotoGP in pista per ultima in ogni giornata del fine settimana, non sono previste variazioni neppure quando si va a correre fuori dall'Europa, quindi anche ad Austin avremo quello che ormai dobbiamo definire standard. Cambiano ovviamente gli orari però, perché con il fuso orario argentino la Sprint sarà alle 22 di sabato e il GP alle 21 di domenica.

Venerdì 14 aprile



FP1 Moto3: 16:00-16:35

FP1 Moto2: 16:50-17:30

FP1 MotoGP: 17:45-18:30

FP2 Moto3: 20:15-20:50

FP2 Moto2: 21:05-21:45

FP2 MotoGP: 22:00-23:00

Sabato 15 aprile



FP3 Moto3: 15:40-16:10

FP3 Moto2: 16:25-16:55

FP3 MotoGP: 17:10-17:40

Qualifiche MotoGP: 17:50-18:30

Qualifiche Moto3: 19:50-20:30

Qualifiche Moto2: 20:45-21:25

Sprint MotoGP: 22:00

Domenica 16 aprile



Warm-Up MotoGP: 16:45-16:55

Gara Moto3: 18:00

Gara Moto2: 19:15

Gara MotoGP: 21:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP delle Americhe



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e differita delle tre gare domenicali.

Sabato 15 aprile: diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint.

Domenica 16 aprile: gara Moto3 alle 20:15; gara Moto2 alle 21:30; gara MotoGP alle 23:00.

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP delle Americhe



Sabato 15 aprile



Qualifiche MotoGP: dalle ore 17:20

Sprint MotoGP: dalle ore 21:30

Domenica 16 aprile



Gara MotoGP: dalle ore 20:30

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Austin

Un totale di 5,51 chilometri di lunghezza attende i piloti della MotoGP il prossimo fine settimana negli Stati Uniti. 11 curve a sinistra e 9 a destra, oltre ad una ripida salita verso la curva 1, saranno la base della terza gara del campionato su una pista larga 15 metri.

Lunghezza della pista

5.51 km Larghezza della pista

15 m Curve 20 (11 a destra, 9 a sinistra) Rettilineo più lungo

1200 m

MotoGP 2023: i record del circuito di Austin

Pilota Anno Record Tempo Jorge Martin 2022 Record assoluto e best pole 2'02"039 Enea Bastianini 2022 Giro veloce 2'03"521 Jack Miller 2021 Velocità massima 352.9 km/h

Su questo circuito il pilota con il maggior numero di vittorie è Marc Marquez. Il #93 è il padrone di Austin con 7 vittorie (dal 2013 al 2018 e nel 2021). Dell'attuale griglia, Enea Bastianini ha conquistato la vittoria nell'ultima edizione (2022), mentre Álex Rins è salito in vetta nel 2017.