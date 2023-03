MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio del Portogallo

Carica lettore audio

L'attesa è finita, questo fine settimana la MotoGP 2023 entrerà nel vivo e lo farà subito con tante novità. La prima è l'avvento delle Sprint Race del sabato, che vanno a scombussolare il format dell'intero weekend. La seconda è che, se si fa eccezione per il 2020 deturpato dal COVID-19, è la prima volta dal 2007 che il Mondiale non si apre in Qatar.

Ad ospitare la gara inaugurale sarà infatti il circuito di Portimao, in Algarve, dove due settimane fa si sono svolti anche gli ultimi test pre-campionato, che hanno delineato un quadro che non sembra troppo diverso da quello con cui abbiamo chiuso la stagione passata.

Le Ducati hanno fatto da padrone, monopolizzando le prime posizioni capitanate dal campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, il più veloce in entrambe le giornate, che ha letteralmente polverizzato il record del saliscendi portoghese. La sensazione, dunque, è che per il piemontese la minaccia più pericolosa possa arrivare dall'interno, magari dal nuovo compagno Enea Bastianini, che però non ha brillato particolarmente nei test.

L'Aprilia, che ha raddoppiato i suoi sforzi con le due RS-GP affidate alla RNF Racing, sembra la seconda forza, ma il vero terzo incomodo sembra poter essere ancora una volta Fabio Quartararo, che nella giornata conclusiva è riuscito a trovare il modo di portare in terza posizione una Yamaha che sembra aver lavorato bene sul suo punto debole della velocità di punta.

Nonostante un Marc Marquez finalmente recuperato al 100%, la Honda invece si presenta ai blocchi di partenza di questo 2023 un po' come oggetto misterioso, con una RC213V che non sembra aver superato i problemi che l'hanno afflitta nelle ultime stagioni. Così come resta da valutare in un weekend di gara vero e proprio il potenziale della KTM, rimasta molto coperta durante l'inverno.

Le prime risposte arriveranno proprio questo fine settimana e di seguito potete trovare tutte le informazioni per non perdervi neanche un secondo di quello che accadrà a Portimao.

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio del Portogallo (ora italiana)

Il weekend di Portimao segna l'inizio di una nuova era per la MotoGP, perché ci sarà il debutto del nuovo format con la Sprint Race del sabato. Come sempre, ci saranno due sessioni di prove libere nella giornata di venerdì, ma la seconda sarà di un'ora e sarà la cumulativa di questi due turni a decidere i 10 piloti che hanno accesso diretto alla Q2. Inoltre, la classe regina va in pista per ultima sia per quanto riguarda la FP1 che la FP2.

Cambia radicalmente invece la giornata di sabato, perché si apre con FP3 e qualifiche con il format classico con Q1 e Q2. Ma il momento clou diventa appunto la Sprint Race, gara breve del pomeriggio che si disputerà sulla distanza della metà del Gran Premio domenicale con punteggio dimezzato. Tutto invariato, o quasi, invece domenica, perché la classe regina è l'unica che continua a scendere in pista per il Warm-Up, seppur di appena 10 minuti, e poi scende in pista per ultima per la gara lunga.

Venerdì 24 marzo



FP1 Moto3: 10:00-10:35

FP1 Moto2: 10:50-11:30

FP1 MotoGP: 11:45-12:30

FP2 Moto3: 14:15-14:50

FP2 Moto2: 15:05-15:45

FP2 MotoGP: 16:00-17:00

Sabato 25 marzo



FP3 Moto3: 9:40-10:10

FP3 Moto2: 10:25-10:55

FP3 MotoGP: 11:10-11:40

Qualifiche MotoGP: 11:50-12:30

Qualifiche Moto3: 13:50-14:30

Qualifiche Moto2: 14:45-15:25

Sprint MotoGP: 16:00

Domenica 26 marzo



Warm-Up MotoGP: 10:45-10:55

Gara Moto3: 12:00

Gara Moto2: 13:15

Gara MotoGP: 15:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP del Portogallo



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e differita delle tre gare domenicali.

Sabato 25 marzo: diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint.

Domenica 26 marzo: gara Moto3 alle 14:15; gara Moto2 alle 15:30; gara MotoGP alle 17:00.

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP del Portogallo



Sabato 25 marzo



Qualifiche MotoGP: dalle ore 11:20

Sprint MotoGP: dalle ore 15:30

Domenica 26 marzo



Gara MotoGP: dalle ore 14:30

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Portimao

Il circuito di Portimao, situato nella regione meridionale dell'Algarve, è stato inaugurato nel 2008, anche se solo con l'avvento del COVID-19 ha fatto la sua comparsa nel calendario della MotoGP.

Quella del 2023 sarà la quinta edizione del Gran Premio del Portogallo a svolgersi a Portimao (nel 2021 si è corso due volte) e per la prima volta sarà la pista che aprirà la stagione.

Lunghezza della pista

4,59 km Larghezza della pista

18 m Curve 15 (9 a destra, 6 a sinistra) Rettilineo più lungo

970 m Velocità massima

351.7 km/h

MotoGP 2023: i record del circuito di Portimao

Pilota Anno Record Tempo Pecco Bagnaia 2021 Record assoluto e best pole 1'38"725 Fabio Quartararo 2022 Giro veloce in gara 1'39"435 Andrea Dovizioso 2020 Velocità massima 351.7 km/h

Il pilota che ha vinto più volte è Fabio Quartararo, con due successi a Portimao, seguito da Pecco Bagnaia e Miguel Oliveira, entrambi con una vittoria. Se guardiamo alla classifica delle pole position in Portogallo, la situazione è di parità, con Johann Zarco, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira e Pecco Bagnaia che si sono spartiti le quattro pole position finora in palio.

Per quanto riguarda i primati, quelli inseriti nella tabella si riferiscono a quelli ufficiali, quindi a quelli ottenuti nei weekend di gara. Nei test di due settimane fa infatti sono stati ben 12 i piloti capaci di infrangere l'1'38"725. Il migliore era stato ancora Bagnaia, scendendo addirittura sotto all'1'38" con un 1'37"968.

