MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio d'Austria

La vittoria di Pecco Bagnaia ed il contemporaneo ottavo posto di Fabio Quartararo a Silverstone sembra aver riacceso la speranza di vedere un Mondiale MotoGP tirato fino alla fine della stagione 2022. E' vero che i punti che li separano sono ben 49, ma appena due gare fa erano 91 e in mezzo c'è anche il terzo incomodo Aleix Espargaro, a -22, quindi sperare è lecito.

Quella di questo fine settimana, in Austria, potrebbe essere quindi una tappa fondamentale per cercare di capire se effettivamente si sono modificati gli equilibri. Sulla carta il Red Bull Ring è una pista favorevole alla Ducati, che dal ritorno in Austria del 2016 ha vinto sei delle otto gare disputate (nel 2020 e nel 2021 sono state due per esigenze di calendario legate alla pandemia).

Rispetto al passato, però, la pista è stata modificata per evitare il ripetersi di incidenti speventosi come quello di Johann Zarco e Franco Morbidelli nel 2020, ed è stata inserita una chicane a metà dell'allungo che porta alla curva 3. Il nuovo layout, dunque, potrebbe essere meno congeniale al poderoso motore della Desmosedici GP e favorire l'agilità della M1 nei cambi di direzione, anche se lo scopriremo solo a partire da venerdì.

Così come a partire dalla FP1 bisognerà valutare le condizioni di Espargaro, stoico a chiudere il Gran Premio di Gran Bretagna al nono posto dopo la bruttissima caduta di cui era stato vittima nella FP4. A maggior ragione dopo che il lunedì successivo alla gara, in una visita di controllo alla Clinica Dexeus di Barcellona, gli è stata diagnosticata la frattura del tallone destro. C'è da scommettere che comunque il pilota di Granollers stringerà i denti per restare in corsa.

A tenere banco in Austria, però, sarà anche il mercato. In casa Ducati, per esempio, è arrivato il momento della tanto attesa decisione per il pilota che affiancherà Bagnaia nel 2023, con il Red Bull Ring che offre l'ultimo ballottaggio ad Enea Bastianini e Jorge Martin.

Ma anche per quanto riguarda la Honda si attende ancora l'annuncio di Joan Mir come compagno di squadra di Marc Marquez, con l'otto volte campione del mondo che farà ritorno nel paddock per la prima volta dalla quarta operazione al braccio destro, con l'obiettivo di osservare da vicino i progressi della squadra e della RC213V.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Dorna

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio d'Austria (ora italiana)



Per il weekend del Red Bull Ring il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica. L'altra novità rispetto al weekend di Silverstone, che ha aperto la seconda parte della stagione, è che torna in pista anche la MotoE, che disputerà due gare, una sabato ed una domenica. Di seguito, ecco il programma completo del fine settimana:

Venerdì 19 agosto



FP1 MotoE: 8:25-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 MotoE: 12:35-12:55

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Qualifiche MotoE: 16:50-17:20

Sabato 20 agosto



FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:15

Domenica 21 agosto



Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

MotoGP 2022: come posso vedere il GP d'Austria

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend ad eccezione delle prove libere della MotoE.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare di tutte le classi.

Sabato 20 agosto: sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 15:30; Gara 1 MotoE alle 16:45.

Domenica 21 agosto: gara Moto3 alle 14:00; gara Moto2 alle 15:15; gara MotoGP alle 17:00; Gara 2 MotoE alle 18:30.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP d'Austria

Sabato 20 agosto



FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00

Domenica 21 agosto



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

