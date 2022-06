MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Germania

Carica lettore audio

Se c'è un weekend in cui l'assenza di Marc Marquez si farà sentire, è sicuramente quello del Sachsenring. Se si va a guardare l'albo d'oro del Gran Premio di Germania, dal 2013, anno in cui il campione di Cervera ha fatto il suo debutto nella classe regina, figura solamente il suo nome (nel 2020 non è stato disputato a causa della pandemia del COVID-19).

La gara dello scorso anno era stata per lui quella del ritorno alla vittoria dopo il lunghissimo stop per la frattura dell'omero destro. Quella stessa frattura che lo ha obbligato un paio di settimane fa a sottoporsi ad una quarta operazione che lo terrà lontano dalla sua Honda almeno fino alla fine dell'estate, ma più probabilmente fino al termine della stagione.

Il saliscendi teutonico, noto soprattutto per la sua configurazione sinistrorsa, è pronto quindi ad aprire un nuovo capitolo e i pretendenti sono tanti. Sulla carta, non essendoci rettilinei, potrebbe essere un buon terreno di caccia per il leader del Mondiale Fabio Quartararo, fresco della vittoria di due settimane fa a Barcellona, che gli ha permesso di prendere il largo in classifica.

A seguirlo, staccato di 22 lunghezze, c'è Aleix Espargaro e bisognerà fare sicuramente attenzione al pilota di Granollers, che già lo scorso anno fu capace di portare in prima fila l'Aprilia. Oggi che la RS-GP è una moto capace di puntare con regolarità al podio, c'è da scommettere che lo spagnolo sarà uno dei protagonisti.

Così come vorranno esserlo i due ducatisti Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, che devono riscattare gli zero di Barcellona se vogliono continuare a credere nel titolo. Il pilota ufficiale della Rossa, steso da Nakagami dopo neppure una curva, ora paga 61 punti di distacco e sa quanto sia importante accorciare la classifica con una Desmosedici GP che ora sembra pronta per brillare anche su una pista storicamente ostica. Stesso discorso che vale per il portacolori del Gresini Racing, che invece di lunghezze ne deve colmare 53.

Insomma, i temi non mancano per mettersi davanti al televisore e seguire quello che accadrà in Germania. Anche perché a tutto questo si aggiunge un mercato piloti in ebollizione, che sta iniziando a muovere i tasselli più importanti. L'ultimo è stato Jack Miller, annunciato la scorsa settimana dalla KTM come compagno di squadra di Brad Binder per le prossime due stagioni.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio di Germania

Anche per il weekend del Sachsenring il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica. Di seguito, ecco il programma completo del fine settimana:

Venerdì 17 giugno

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

Sabato 18 giugno

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Domenica 19 giugno

Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP di Germania

Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta di qualifiche e gare di tutte e tre le classi.

MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP di Catalogna

Sabato 18 giugno

FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00

Domenica 19 giugno

Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Dorna

MotoGP 2022: scopriamo il circuito del Sachsenring

Il Sachsenring ha ospitato per la prima volta un evento di MotoGP nel 1998 e da allora sono stati apportati molti miglioramenti per rendere la pista tedesca un luogo da sogno per i piloti della classe regina. Inoltre, le sue curve strette lo rendono uno dei circuiti più lenti del calendario, con promettenti opportunità di sorpasso ogni anno. Ma è soprattutto la sua conformazione con 10 curve a sinistra e solamente tre a destra ad averne fatto uno dei territori di caccia preferiti di Marc Marquez nell'ultimo decennio.

Lunghezza della pista

3,7 km Larghezza della pista

12 metri Curve 13 Rettilineo più lungo

700 metri MotoGP 2022: i record del Sachsenring Marc Marquez è il pilota in attività con il maggior numero di vittorie e pole position su questo circuito. Anche Dani Pedrosa e Valentino Rossi hanno avuto un buon feeling con il tracciato tedesco, pur senza superare i numeri ineguagliabili del pilota di Cervera. Pilota Anno Record Tempo Marc Marquez 2019 Best pole 1'20"195 Marc Marquez 2019 Miglior giro in gara 1'21"228 Johann Zarco 2021 Velocità massima 301.6 km/h