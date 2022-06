MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Catalogna Subito dopo il trionfo di Pecco Bagnaia al Mugello, la MotoGP torna in pista a Barcellona questo fine settimana per il Gran Premio di Catalogna. L'intero programma del weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD e su Now. TV8 HD invece offrirà le sintesi delle qualifiche e le differite delle gare.

Di: Matteo Nugnes Carica lettore audio La tappa di Barcellona potrebbe essere un altro crocevia importante per la stagione 2022 del Mugello. Che Fabio Quartararo e l'idolo locale Aleix Espargaro, nato praticamente fuori dalle mura del circuito a Granollers, siano due candidati al titolo è ormai cosa ovvia, visto che sono i due che nelle prime otto uscite stagionali hanno dimostrato di avere più costanza di tutti. Quello che si potrà capire in Catalogna è se Pecco Bagnaia potrà davvero rientrare nella partita. Al Mugello, il pilota della Ducati ha colto la sua seconda vittoria nelle ultime tre gare, anche se l'ha intervallata dal pesante zero di Misano, quindi per lui i punti da recuperare sono 41 sul rivale della Yamaha, che precede di 8 il pilota dell'Aprilia. Non bisogna poi dimenticare quell'Enea Bastianini che al Mugello purtroppo ha dovuto fare i conti con la delusione di una caduta, scivolando anche a 28 punti di ritardo dalla vetta. C'è da scommettere quindi che il pilota del Gresini Racing proverà a rilanciare la sua candidatura. Sarà poi anche la prima gara senza Marc Marquez, che questa settimana volerà negli Stati Uniti, alla Clinica Mayo, per sottoporsi al quarto intervento chirurgico al braccio destro infortunato a Jerez nel 2020, che si spera possa essere finalmente quello di risolutivo. Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images MotoGP 2022: gli orari del Gran Premio di Catalogna Anche per il weekend di Barcellona il format sarà quello tradizionale dei round europei del Motomondiale, con la MotoGP a cavallo delle due classi addestrative nelle giornate di venerdì e sabato e poi in gara alle 14 domenica. Di seguito, ecco il programma completo del fine settimana: Venerdì 3 giugno FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50 Sabato 4 giugno FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50 Domenica 5 giugno Warm-Up Moto3: 9:00-9:10

Warm-Up Moto2: 9:20-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00 MotoGP 2022: come posso vedere il GP di Catalogna Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend. TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): sintesi delle qualifiche e differita delle gare di tutte e tre le classi.

Sabato 4 giugno: sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 15:30

Domenica 5 giugno: gara Moto3 alle 14:15; gara Moto2 alle 15:30; gara MotoGP alle 17:15. MotoGP 2022: i LIVE di Motorsport.com del GP di Catalogna Sabato 4 giugno FP4 e Qualifiche MotoGP: dalle ore 13:00 Domenica 5 giugno Gara MotoGP: dalle ore 13:30 I Box del Circuito di Barcelona Photo by: Germán Garcia Casanova MotoGP 2022: conosciamo il circuito di Barcellona Il circuito ha ospitato un Gran Premio ogni anno da quando ha debuttato nella MotoGP nel 1992, e sia i piloti che i team apprezzano la visita annuale alla pista, situata a soli 25 chilometri a nord di Barcellona. È il circuito di casa per molte delle star di questo sport, visto il gran numero di piloti spagnoli nel Campionato del Mondo, e la sua gara si tiene solitamente a giugno, un periodo ideale per visitare questa regione mediterranea. Lunghezza della pista

4,7 km Larghezza della pista

12 m Curve 14 Rettilineo più lungo

1047 m MotoGP 2022: i record del circuito di Barcellona Il circuito catalano è uno dei più visitati e utilizzati nel motorsport, grazie alla sua posizione e al clima favorevole durante la maggior parte dell'anno, che consente di effettuare i test pre-stagionali per le varie categorie senza lasciare l'Europa. Dal 1995 ospita il GP di Catalogna e nel 2001 ha vinto il premio IRTA per il miglior Gran Premio della stagione. Pilota Anno Record Tempo Fabio Quartararo 2021 Best pole 1'38"853 Johann Zarco 2021 Giro veloce in gara 1'39"939 Jack Miller 2021 Velocità massima 355,2 km/h