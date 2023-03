MotoGP | Gli orari TV di Sky e TV8 del GP d'Argentina

Carica lettore audio

Abbiamo appena archiviato il Gran Premio del Portogallo, che ha dato il via alla stagione con il dominio di Pecco Bagnaia, ma è già tempo di voltare pagina, perché questo fine settimana la MotoGP sbarca subito in Argentina. E le conseguenze del weekend di Portimao si faranno sentire, perché a Termas de Rio Hondo avremmo una griglia a ranghi ridotti, con appena 18 moto al via.

Tra le altre cose, due saranno assenze di lusso, perché parliamo di Marc Marquez e di Enea Bastianini. Il pilota della Honda è stato il protagonista negativo di domenica scorsa, perché al terzo giro ha esagerato alla staccata della curva 3, colpendo Jorge Martin prima e finendo poi per abbattere Miguel Oliveira. La cosa curiosa è che ad avere la peggio è stato proprio lui, perché ha rimediato una frattura alla mano destra per la quale è stato anche operato. Anche il pilota della Ducati Pramac ha un dito del piede fratturato, ma sarà della partita, così come sembrava dovesse esserlo anche quello dell'Aprilia RNF, salvo poi arrendersi dopo gli ulteriori accertamenti a cui è stato sottoposto lunedì.

Bastianini invece ha fatto le spese della Sprint Race: nel corso del secondo giro era in battaglia con Luca Marini quando il portacolori della Mooney VR46 ha perso l'anteriore della sua Ducati, finendo per colpire in pieno la sua moto e lanciandolo in aria. Nella ricaduta al suolo, purtroppo, "Bestia" ha rimediato la frattura di una scapola, che lo terrà lontano dalla sua Desmosedici GP per questo fine settimana.

Il terzo assente è invece Pol Espargaro, che è probabilmente quello messo peggio. Il pilota della GasGas è stato vittima di un incidente da brividi nella FP2, pagando le carenze del circuito di Portimao: la ghiaia troppo grossa non ha rallentato la sua corsa e in questo modo è andato a sbattere violentemente contro una barriera che non era stata coperta con gli airfence. Lo spagnolo ha rimediato un trauma polmonare, oltre alla frattura della mandibola e quella di una vertebra dorsale, che dovrebbero costargli un lungo stop.

Parlando di chi ci sarà, è ovvio che Bagnaia sarà nel mirino di tutti dopo la doppietta portoghese, ma dovrà stare molto attento soprattutto a Maverick Vinales: non bisogna dimenticare che l'unica vittoria dell'Aprilia nel 2022 è arrivata proprio sul tracciato argentino con Aleix Espargaro, quindi parliamo di una pista che sembra molto adatta alle esigenze della RS-GP. Bisognerà vedere poi se l'aria argentina permetterà a Fabio Quartararo ed alla Yamaha di risalire la china dopo un esordio a dir poco complicato, oltre a capire chi potranno essere questa volta gli outsider, dopo che in Portogallo è salito sul podio Marco Bezzecchi.

Di seguito, potete trovare la programmazione televisiva ed anche quella dei LIVE di Motorsport.com, per non perdervi neppure un secondo di tutto quello che succederà in Argentina.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2023: gli orari del Gran Premio d'Argentina (ora italiana)

Con l'introduzione del nuovo format, che vuole la MotoGP in pista per ultima in ogni giornata del fine settimana, non sono previste variazioni neppure quando si va a correre fuori dall'Europa, quindi anche a Termas de Rio Hondo avremo quello che ormai dobbiamo definire standard. Cambiano ovviamente gli orari però, perché con il fuso orario argentino la Sprint sarà alle 20 di sabato e il GP alle 19 di domenica.

Venerdì 31 marzo



FP1 Moto3: 14:00-14:35

FP1 Moto2: 14:50-15:30

FP1 MotoGP: 15:45-16:30

FP2 Moto3: 18:15-18:50

FP2 Moto2: 19:05-19:45

FP2 MotoGP: 20:00-21:00

Sabato 1 aprile



FP3 Moto3: 13:40-14:10

FP3 Moto2: 14:25-14:55

FP3 MotoGP: 15:10-15:40

Qualifiche MotoGP: 15:50-16:30

Qualifiche Moto3: 17:50-18:30

Qualifiche Moto2: 18:45-19:25

Sprint MotoGP: 20:00

Domenica 2 aprile



Warm-Up MotoGP: 14:45-14:55

Gara Moto3: 16:00

Gara Moto2: 17:15

Gara MotoGP: 19:00

MotoGP 2022: come posso vedere il GP d'Argentina



Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e differita delle tre gare domenicali.

Sabato 1 aprile: diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint.

Domenica 2 aprile: gara Moto3 alle 18:00; gara Moto2 alle 19:10; gara MotoGP alle 21:00.

MotoGP 2023: i LIVE di Motorsport.com del GP d'Argentina



Sabato 1 aprile



Qualifiche MotoGP: dalle ore 15:20

Sprint MotoGP: dalle ore 19:30

Domenica 2 aprile



Gara MotoGP: dalle ore 18:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2023: scopriamo il circuito di Termas de Rio Hondo

Un totale di 4,8 chilometri di lunghezza attende i piloti della MotoGP il prossimo fine settimana in Argentina. Cinque curve a sinistra e nove a destra saranno la base per la seconda gara del Mondiale, su una pista larga 16 metri.

Lunghezza della pista

4,8 km Larghezza della pista

16 m Curve 14 (5 a destra, 9 a sinistra) Rettilineo più lungo

1.076 m MotoGP 2023: i record di Termas de Rio Hondo Pilota Anno Record Tempo Marc Marquez 2014 Record assoluto e best pole 1'37"683 Valentino Rossi 2015 Record in gara 1'39"019 Pecco Bagnaia 2022 Velocità massima 345.5 km/h Il pilota con il maggior numero di vittorie su questo circuito è Marc Marquez, con 3 vittorie (2014, 2016 e 2019). Dell'attuale griglia di partenza, Aleix Espargaro ha conquistato la vittoria nell'ultima edizione (2022), mentre Maverick Vinales è salito in vetta nel 2017. Valentino Rossi (2015) e Cal Crutchlow (2018) sono gli altri due piloti che hanno ottenuto almeno una vittoria in Argentina. Un nuovo pilota si aggiungerà alla lista quest'anno?