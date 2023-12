MotoGP | Gli errori che Bagnaia rimpiange sulla strada del 2° titolo

Pecco Bagnaia ha seguito le orme di Valentino Rossi e Marc Marquez vincendo il secondo titolo consecutivo in MotoGP, cosa che nessun altro di questi tre campioni è riuscito a fare da quando la categoria è stata creata nel 2002. Dopo aver sconfitto l'anno scorso un Fabio Quartararo sempre più frenato da una Yamaha in evidente crisi tecnica, questa volta ha dovuto affrontare Jorge Martin su una Ducati come la sua. Una sfida più difficile per lui, anche se è riuscito a vincere e a chiudere il campionato con un vantaggio più netto rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, Bagnaia ha pagato i suoi errori anche quest'anno e sa che dovrà imparare da essi se vuole evitare di aprire ancora la porta ai suoi rivali in futuro. Se da un lato è stato capace di alcune delle migliori prestazioni, tra cui tre doppiette Sprint-GP, dall'altro il piemontese ha commesso alcuni errori che erano senza dubbio evitabili.

Durante la prima parte della stagione, ad esempio, è caduto in Argentina quando sembrava che stesse comodamente mantenendo il secondo posto, e poi è caduto di nuovo ad Austin, dove la doppietta sembrava scontata dopo il successo nella Sprint. In due Gran Premi ha perso molti punti e ha lasciato che la concorrenza, guidata da Marco Bezzecchi, prendesse un vantaggio molto interessante.

All'epoca, Bagnaia criticò la sua Ducati perché era così stabile che faticava a prendere confidenza con l'avantreno. Con il senno di poi, si è anche reso conto di aver cercato di fare troppo, in un modo paragonabile a quello che avrebbe fatto Jorge Martin qualche mese dopo a Mandalika.

"Se ricordate quello che è successo a Martin in Indonesia, era molto sicuro di sé, stava attaccando, aveva un vantaggio di tre secondi e, senza sapere perché, è caduto. È quello che è successo a me ad Austin. Sentivo di essere imbattibile, poi sono arrivato alla curva 2, mi sono allargato un po' e ho perso l'anteriore senza capire perché", ha spiegato dopo aver conquistato il titolo a Valencia. "Onestamente, non ho ancora capito perché. Ma quello che ho capito è che a volte è meglio essere più calmi, capire meglio la situazione con le gomme e poi attaccare. È stata una lezione importante l'anno scorso, ma anche nella prima parte di questa stagione".

Dopo un altro trionfo a Jerez, Bagnaia è caduto di nuovo a Le Mans prima di trascorrere una solida estate. Poi è arrivata Barcellona, con l'incidente a pochi istanti dalla partenza e le conseguenze fisiche e mentali che ha dovuto sopportare nelle settimane successive.

"Barcellona è stata un grande freno" per lui, che ha dovuto affrontare tutta una serie di difficoltà. Anche se non si è aperto molto sulla sofferenza fisica e sul modo in cui questo spaventoso incidente è stato in grado di destabilizzarlo mentalmente, Bagnaia ha regolarmente indicato una moto nervosa all'epoca, con un avantreno in cui non trovava più le sue solite sensazioni. Mancando di fiducia, ha visto erodere la sua forza in staccata e, da un giorno all'altro, ha faticato a capire le sue prestazioni.

Photo by: MotoGP Il campione del mondo Francesco Bagnaia, Ducati Team

"Il mio problema principale è stato quello di riuscire a guidare la moto perché mi faceva molto male la gamba. Poi ho iniziato a perdere un po' di velocità, sia in qualifica che nelle Sprint. Nella seconda parte della stagione, ho sempre faticato nelle Sprint. Non ero veloce come speravo e come lo ero stato nella prima parte della stagione", sottolinea, di fronte a un dato di fatto indiscutibile: Martin ha vinto sette Sprint dopo Barcellona, e lui non ne ha vinta nessuna.

Per quanto riguarda le gare della domenica, Bagnaia è salito sul podio otto volte dopo il GP di Catalogna, con l'unico intoppo dell'India, dove è caduto mentre era in lotta con Martin, con in palio ancora una volta punti importanti. Anche in quel caso, ha sottolineato il comportamento anomalo della sua moto e si è rammaricato della scelta del pneumatico, considerandola "un errore" che non poteva permettersi.

"Naturalmente dovrò migliorare per il prossimo anno", ammette col senno di poi, "ma ho fatto grandi progressi nelle ultime gare, abbiamo solo avuto un po' di sfortuna. Sono molto orgoglioso della mia squadra, molto orgoglioso di tutto perché penso che abbiano fatto un lavoro incredibile".

"Anche la mia squadra mi ha aiutato molto e credo che cercherò di continuare a capire i miei errori, imparando da essi. Pensavo già di aver imparato, ma quest'anno, alla seconda ed alla terza gara, ho commesso gli stessi errori dell'anno scorso, quindi credo che sia un processo continuo, ogni anno, per progredire, me compreso. Dobbiamo continuare così, imparando e progredendo continuamente".

Per Davide Tardozzi, il suo team manager, Pecco Bagnaia deve imparare dai suoi errori per migliorare ulteriormente l'anno prossimo, e la responsabilità è sua personale. "Spetta a Pecco migliorare", ha spiegato il manager italiano a Motorsport.com. "Deve imparare dai suoi errori. Deve imparare che per essere migliore l'anno prossimo deve fare meglio certe cose, come non cadere quando sei secondo in Argentina o quando sei in testa alla gara ad Austin".

"Sta a lui migliorare. Lo aiuteremo in questo aspetto, che credo sia la parte peggiore di Pecco. Penso che abbia già imparato molto perché quando è arrivato a Jerez dopo le due cadute, non ha pensato a non cadere; ha attaccato le KTM, voleva vincere e ha vinto".

Con Vincent Lalanne-Sicaud e Lewis Duncan