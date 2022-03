MotoGP | Gli abbassatori hanno già una data di scadenza: il 2024

Carica lettore audio

Il Mondiale deve ancora prendere il via e i team della MotoGP sono già ai ferri corti. Al centro della polemica ci sono gli abbassattori che Ducati ha introdotto nel 2019, prima sul posteriore e poi sull'anteriore, che il marchio di Borgo Panigale ora utilizza non solo in partenza ma anche in gara, per guadagnare in termini di accelerazione e di velocità di punta.

L'idoneità di questi dispositivi, che richiedono un lavoro extra per i piloti, ha generato un dibattito negli ultimi mesi. Alcuni sostengono che il loro utilizzo possa mettere a rischio la sicurezza, e che la loro legalità non segue i principi dell'attuale linea d'azione, che cerca di ridurre al minimo la possibilità di incidenti gravi.

In ogni caso, i giorni di questa controversia sono contati, visto che la questione è arrivata sul tavolo della Grand Prix Commission, organismo che riunisce tutte le parti interessate del campionato (costruttori, squadre, FIM e Dorna).

Cinque dei sei costruttori hanno votato giovedì a favore dell'eliminazione di questi dispositivi al più presto possibile. La Ducati, non a caso, si è invece detta contraria alla cosa. Secondo quanto ha appreso Motorsport.com, la mancanza di un'unanimità ha dato vita ad un altro scenario, che ha posto due alternative, con la soluzione che dovrebbe essere annunciata a breve.

La prima possibilità è quella di vietare immediatamente l'uso dell'abbassatore anteriore durante la gara, ma questa strada è altamente improbabile a causa dalla forte opposizione della Ducati. Infatti, potrebbe essere esplorata solo se ci fossero prove che dimostrassero, con dati e senza giudizi soggettivi, che questi dispositivi compromettono effettivamente la sicurezza dei piloti.

La seconda opzione, molto più ragionevole, che probabilmente sarà quella che si concretizzerà, comporterebbe l'abolizione di entrambi i regolatori di altezza (anteriore e posteriore) con la moto in movimento, ma a partire dal 2024. Sulla carta, questa proposta costringerà tutti i marchi a sviluppare le loro moto se non vogliono ritrovarsi indietro quando entrerà in vigore il divieto.

Per la Ducati, evidentemente, non è convincente nessuna delle due opzioni, anche se la logica porterebbe a credere che l'azienda italiana possa essere molto più incline ad accettare la seconda opzione. "E' una vergogna vedere che la reazione degli altri marchi ad un'innovazione Ducati è quella di cercare di cambiare i regolamenti per vietarla", ha detto Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questa disparità di vedute si è riflessa chiaramente anche nelle dichiarazioni dei piloti durante la conferenza stampa della prima gara della stagione.

"Per me, questi sistemi dovrebbero essere eliminati in futuro. I costruttori vogliono sempre di più, ma noi dovremmo essere tutti allo stesso livello. Non ha molto senso che stiamo cercando di allargare le piste e che, allo stesso tempo, le moto vadano sempre più forte sui rettilinei", ha detto Marc Marquez.

Il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, era della stessa opinione del pilota della Honda: "Per me la situazione sta iniziando a sfuggire di mano, a causa di tutto quello che dobbiamo fare noi piloti. Nel 2019, nel mio primo anno, la procedura di partenza era molto più semplice. Ora devi essere consapevole di molte cose", ha detto il pilota della Yamaha.

Anche il campione 2020 Joan Mir è allineato: "Sono d'accordo con Fabio: è troppo. Sul rettilineo raggiungeremo presto i 370 km/h. Probabilmente non è la cosa migliore in termini di sicurezza", ha commentato il maiorchino.

Sul lato opposto, naturalmente, troviamo la Ducati. "Nel mio caso devo solo premere un pulsante, quindi non mi dà troppo lavoro", ha detto Pecco Bagnaia. Maverick Viñales, da parte sua, è andato anche oltre, arrivando a sostenere che questi strumenti possono anche contribuire ad un aumento della sicurezza per i piloti. "In accelerazione, penso che sia positivo in termini di sicurezza. In certe curve, come l'ultima ad Austin, dove si accelera da zero e il muro è vicino, ti aiuta", ha detto il pilota dell'Aprilia.