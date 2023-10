MotoGP | Fair play tra Aleix, Binder e KTM dopo l'incidente

Un venerdì partito nel migliore dei modi si è tramutato in un sabato da incubo per Aleix Espargaro. Il pilota di Aprilia, partito dalla terza posizione in griglia nella Sprint del Gran Premio di Indonesia, si è trovato a terra dopo appena un giro e mezzo nel tentativo di recuperare terreno sui migliori.

Espargaro è stato autore di una brutta partenza, che lo ha fatto scivolare in sesta posizione. Arrivato alla curva 16 ha visto uno spiraglio per poter prendere l'interno nei confronti di Brad Binder e iniziare la sua rimonta, forte anche di un passo eccellente della sua RS-GP.

Il catalano, però, ha staccato più forte del consentito, perdendo l'anteriore della sua moto proprio mentre era affiancato al collega della KTM. L'Aprilia numero 41, finita a terra, ha travolto la KTM di Binder, mettendo fine alla gara di entrambi.

Una volta rientrato ai box, Espargaro si è recato in quello della KTM per andarsi a scusare con Binder e con i rivali per la manovra errata e, dunque, per aver rovinato la loro gara. KTM ha apprezzato il gesto di Aleix, scrivendo sui social: "Questa è una gara. Grazie per il tuo spirito sportivo, Aleix".

Al termine della Sprint, Espargaro ha dichiarato: "Sono andato al box KTM per parlare con Brad. Lui mi ha detto di non preoccuparmi. E' stato un incidente di gara".

"Però è stata colpa mia. Sono caduto e ho buttato fuori anche Binder. C'era poco che potessi fare. Ero molto a mio agio sulla moto, non volevo perdere il treno dei migliori che era proprio davanti, considerando anche il fatto che la Sprint è una gara brevissima. Bisogna sorpassare velocemente e ci ho provato. Ma queste sono le corse".

"Vedevo che Martin stava recuperando posizioni davanti e Maverick era primo. E stava scappando. Mi sentivo bene e probabilmente sono andato troppo veloce".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix ha spiegato poi quale sia stato il problema che lo ha portato a fare una delle peggiori partenze della sua stagione: "Ho avuto un problema con la frizione e non sono riuscito a partire bene".

Nonostante questa situazione e l'incidente arrivato pochi chilometri più tardi, Aleix ha bene in mente il suo obiettivo per la gara di domani. "Domani l'obiettivo è provare a vincere, come passo penso che sia lo stesso dei migliori. Dopo la caduta, infatti, ho fatto due giri in '31"0 e ho deciso di fermarmi per non danneggiare il motore. Non aveva senso proseguire. Ma domani ci riprovo".

"Il punto è che su questa pista non puoi uscire dalla traiettoria nemmeno di un millimetro, perché altrimenti di trovi a terra. D'altronde sull'asfalto ci sono 60 gradi, le gomme fanno quello che possono. La temperatura è altissima".

Un aspetto positivo, anche pensando all'accaduto con Binder, è che il collegio dei commissari ha deciso di non sanzionare la manovra di Espargaro con cui è finito a terra anche il sudafricano nel corso della Sprint.

"E' sempre difficile capire la reazione dei commissari, ogni volta i loro criteri possono essere diversi", ha proseguito Espargaro. "Guardando il replay ero parallelo, stavo sorpassando e, mi dispiace molto ber Brad, si è chiuso l'anteriore e l'ho trascinato giù con me".

"Alla fine non è stata un'azione pericolosa, non l'ho urtato, sono caduto e la moto ha preso anche lui. Mi sento molto male per questo, perché gli ho rovinato la gara, ma penso che i commissari abbiano preso la decisione giusta, quella di non sanzionarmi".