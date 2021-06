MotoGP, Germania, Warm-Up: Quartararo si rimette davanti

Dopo essersi visto sfuggire la pole, Fabio Quartararo si è rimesso davanti a tutti nel Warm-Up del Gran Premio di Germania. Il pilota della Yamaha ha ottenuto la sua prestazione con una combinazione di pneumatici particolare, perché ha girato in 1'21"341 con una dura all'anteriore ed una soft al posteriore.

Il francese ha preceduto di una manciata di millesimi le due Honda di Pol Espargaro e Takaaki Nakagami, che invece sono andati addirittura verso una soluzione più morbida, preferendo entrambi la gomma media sull'anteriore.

Il più veloce con quella che sulla carta dovrebbe essere la soluzione ideale in ottica gara, ovvero dura all'anteriore e media al posteriore, è stato Joan Mir, quarto con la sua Suzuki a 181 millesimi. Una buona iniezione di fiducia per il campione del mondo, che oggi dovrà rimontare dalla sesta fila.

A seguire ci sono le due Yamaha di Franco Morbidelli e Maverick Vinales, che come Mir saranno chiamati ad una rimonta dalle retrovie. L'italiano della Petronas ha girato con le stesse gomme del rivale della Suzuki, mentre lo spagnolo ha scelto due gomme medie. Stessa soluzione adottata da Pecco Bagnaia, che lo segue in settima piazza.

Il piemontese è stato quindi il più veloce tra i piloti Ducati e ad inizio turno ha anche rodato due gomme da bagnato perché esiste una possibilità che possa arrivare la pioggia per l'orario della gara, seppur piuttosto bassa.

Se l'è presa abbastanza con calma Marc Marquez: dopo aver completato la sua miglior qualifica stagionale con il quinto tempo, il pilota della Honda stamatin è stato ottavo con una dura all'anteriore ed una media al posteriore. La top 10 si completa poi con la Ducati di Jorge Martin e con Aleix Espargaro, che purtroppo è incappato anche in una scivolata alla curva 5 con la sua Aprilia, facendo anche un lungo successivamente. Forse la tensione della prima fila si è fatta un po' sentire.

Discreta la prestazione di Valentino Rossi, che è riuscito a girare abbastanza con regolarità sul ritmo dell'1'21" alto, montando anche lui una gomma dura all'anteriore ed una media al posteriore. Due medie invece per Miguel Oliveira, che stamattina probabilmente si è un po' nascosto con la sua KTM, visto che è uno di quelli che sono accreditati di un ottimo passo.

Come spesso accade nel Warm-Up, non hanno scoperto troppo le loro carte anche il poleman Johann Zarco e Jack Miller: i due piloti della Ducati si trovano infatti rispettivamente in 16esima ed il 20esima posizione.