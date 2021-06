MotoGP, Germania, Libere 2: svetta Oliveira, Bagnaia ultimo

Dopo aver faticato nella prima sessione, Miguel Oliveira ha rimesso la KTM davanti a tutti nella FP2 del Gran Premio di Germania di MotoGP. Il vincitore della gara scorsa a Barcellona stamani non era riuscito a fare meglio del 12esimo tempo, ma nel pomeriggio ha piazzato una grande zampata, risultando uno dei pochi capaci di infrangere il muro dell'1'21".

Il portoghese ha girato in 1'20"690, staccando di oltre due decimi il diretto inseguitore, il francese Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha è stato il solo a scendere sotto all'1'21" oltre a lui. Dopo alcune gare un po' in ombra, si è rivista nelle prime posizioni l'altra M1 di Maverick Vinales, con lo spagnolo che occupa la terza posizione a 333 millesimi dalla vetta.

Curiosa la situazione che si è verificata all'interno del box Suzuki, perché il rientrante Alex Rins, reduce da un'operazione al radio destro, è quarto. Il compagno di squadra, il campione del mondo in carica Joan Mir invece non è riuscito a fare meglio del 16esimo tempo, staccato di oltre sette decimi.

In quinta posizione c'è la migliore delle Honda, che è quella di Pol Espargaro, nonostante lo spagnolo sia incappato nella seconda caduta di giornata alla curva 3. Nella sua scia c'è il giapponese Takaaki Nakagami con la RC213V del Team LCR. Purtroppo invece Marc Marquez non è riuscito a confermarsi al livello della FP1, quando era stato il più veloce.

L'otto volte campione del mondo è infatti in 12esima posizione, giusto al fratello Alex, staccato di poco più di sei decimi. E al momento quindi sarebbe costretto a passare dalla Q1. Continuando a scorrere la classifica, in settima posizione troviamo poi l'Aprilia con Aleix Espargaro, mentre bisogna arrivare all'ottava per trovare la migliore delle Ducati.

Si tratta di quella di Johann Zarco, autore anche di un drittone nella ghiaia, dopo il quale comunque ha ripreso la via della pista senza problemi. Top 10 anche per Jack Miller, nono davanti ad un Franco Morbidelli che sta probabilmente faticando più di quello che avrebbe sperato anche su una pista su cui il motore e le velocità di punta contano poco.

Peccato per Danilo Petrucci, che sembra effettivamente aver fatto un passo avanti con il nuovo telaio della KTM e si trova in 11esima posizione, al momento fuori dalla Q2 per una manciata di millesimi. Il vero dramma è che gli altri ragazzi di casa nostra occupano le ultime cinque posizioni della classifica.

I più in difficoltà sembrano essere Valentino Rossi e Pecco Bagnaia, che si ritrovano addirittura in penultima ed ultima posizione. Il "Dottore" è anche incappato in una caduta alla curva 1, mentre il ducatista apparentemente ha lavorato soprattutto in ottica gara, con gomme molto usate, quindi la sua posizione non dovrebbe preoccupare troppo.

Poco più avanti ci sono i due ducatisti Luca Marini ed Enea Bastianini, tallonati dall'Aprilia di Lorenzo Savadori. Il fratello d'arte è scivolato per ben due volte in questo turno, la prima alla curva 13 e la seconda ad alta velocità alla curva 7. Un peccato, visto che ad un certo punto era stato capace di affacciarsi nelle primissime posizioni. Va sottolineato però che con il suo 18esimo tempo è a meno di un secondo dalla vetta.