MotoGP | GasGas Tech3 svela i colori delle sue RC16

Il team Tech3, ora ribattezzato GasGas Factory Racing, ha svelato i suoi colori per la stagione 2023 di MotoGP. L'evento si è svolto sabato 4 marzo presso lo stabilimento del leggendario marchio catalano a Terrassa (Barcellona), rendendo così la compagine francese il settimo team della griglia a presentare la propria formazione.

Dopo aver difeso i colori della Yamaha come team satellite per un decennio, Hervé Poncharal ha deciso di unirsi alla KTM nel 2019, visto che il marchio di Mattighofen gli garantiva due RC16 identiche a quelle del team ufficiale.

Ora però il team transalpino fa un ulteriore passo avanti, perché diventa la squadra ufficiale del marchio GasGas, anche se si tratta di uno status più apparente che altro. Le moto di cui disporranno i due piloti saranno infatti le stesse RC16 di Jack Miller e Brad Binder.

Si tratta quindi di una manovra di marketing molto simile a quelle già viste in Moto3, dove KTM schiera con la stessa moto anche i marchi GasGas ed Husqvarna. Non a caso, all'evento era presente anche Pit Beirer, responsabile motorsport della KTM.

GasGas RC16 Photo by: GasGas Factory Racing

Le novità più importanti riguardano invece la line-up, che è stata completamente rinnovata rispetto alla passata stagione, molto deludente sia per la squadra che per i piloti. I cattivi rapporti tra Remy Gardner e Raul Fernandez avevano creato infatti un clima di tensione all'interno del box, che non ha giovato neanche ai risultati, quindi un cambiamento è stato senza ombra di dubbio salutare.

Mentre l'australiano alla fine ha deciso di fare il salto verso il Mondiale Superbike con la Yamaha del Team GRT, lo spagnolo è rimasto sulla griglia della MotoGP e guiderà un'Aprilia con i colori della RNF Racing.

La nuova coppia della GasGas è invece formata dal cavallo di ritorno Pol Espargaro e dal campione del mondo in carica della Moto2 Augusto Fernandez, che si appresta quindi a fare il suo esordio nella classe regina.

Come detto, per il pilota di Granollers si tratta di un doppio ritorno, visto che nella sua carriera ha difeso sia i colori del Team Tech3 che quelli della KTM. Per il connazionale invece si tratta della grande occasione della carriera, ottenuta proprio grazie alla conquista del titolo della classe di mezzo.

L'obiettivo sarà quello di provare a riportare la squadra ai livelli che ha già dimostrato di poter ottenere sia nella sua parentesi con la Yamaha che con la KTM, quando per esempio nel 2020 fu in grado di conquistare due vittorie con Miguel Oliveira.

GasGas RC16 Photo by: GasGas Factory Racing