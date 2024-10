MotoGP | GasGas Tech3 spera che Acosta possa correre in Thailandia

Pedro Acosta ha dovuto rinunciare a disputare la gara lunga Phillip Island. Dopo una difficile sessione di qualifiche - il 15° posto sulla griglia di partenza è stato il suo peggior risultato dal suo debutto in MotoGP - era in 11° posizione quando è stato vittima di una pesante caduta alla fine della Sprint. Soffrendo di un forte dolore alla spalla sinistra, è stato costretto a non prendere parte alla gara principale di domenica.

"Pedro Acosta era dolorante", ha commentato Nicolas Goyon, team manager della squadra francese. "Non è stato identificato nulla di rotto, ma dopo l'esame avrebbe dovuto essere visitato domenica mattina. Purtroppo, al risveglio sentiva ancora molto dolore e si è deciso di non farlo correre per motivi di sicurezza e di sottoporlo a ulteriori esami".

"L'unica cosa da fare è sperare in una rapida guarigione di Pedro, perché speriamo di vederlo in pista in Thailandia il prossimo fine settimana", ha aggiunto il francese.

Dopo l'annuncio del suo forfait, Acosta si è recato all'ospedale di Melbourne per ulteriori esami. "È stato confermato che non ci sono fratture, il che è positivo", ha dichiarato la GasGas Tech3 sui suoi canali social. "L'impatto tra la spalla ed il terreno è stato molto intenso dopo la caduta Sprint, che ha causato a Pedro un po' di dolore a causa dei legamenti danneggiati. Si godrà qualche giorno di riposo prima del GP di Thailandia e sarà esaminato di nuovo a Buriram".

Pedro Acosta Photo de: Rob Gray / Polarity Photo

Sabato, Acosta ha sentito che il dolore si era attenuato dopo qualche minuto di riposo e sperava di poter disputare la gara. "Vedremo come andrà durante la notte, ma ora mi sento molto meglio rispetto a quando sono caduto", ha detto ai giornalisti.

Nell'incidente, l'unico rookie del campionato ritiene di aver subito una sublussazione, cioè una lussazione della spalla con un riassestamento spontaneo dell'articolazione: "Credo che la spalla sia uscita e rientrata".

"I legamenti sono abbastanza infiammati ed è doloroso, ma non c'è nulla di rotto", ha sottolineato, precisando che "sulla carta, il colpo alla spalla, anche se doloroso, non è grave".

Pedro Acosta non ha capito la causa della sua caduta. È stato lanciato dalla sua KTM all'ingresso della curva 6, in modo del tutto inaspettato ed insolito con i sistemi di controllo della trazione ora presenti sulle moto.

"In realtà, non sappiamo cosa sia successo, non si vedono più incidenti di questo tipo. Ho fatto un highside come non se ne vedevano da tempo. Sono caduto molte volte nella mia carriera, ma questa è la prima volta in vita mia che ho fatto un highside in curva. Bisogna innanzitutto capire cosa è successo".

"Di solito si cade in uscita di curva, ma questo è successo in entrata", ha aggiunto Acosta. "Le condizioni erano molto favorevoli, ma dobbiamo capire cosa è successo. Non ho mai corso con una temperatura così bassa. Bisogna tenerne conto, perché uno pneumatico può avere grandi variazioni di prestazioni quando c'è una così grande differenza di temperature".

con Oriol Puigdemont