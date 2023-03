MotoGP | GasGas non sostiuisce Espargaro a Termas ed Austin per rispetto

Carica lettore audio

Pol Espargaro è finito contro le barriere di pneumatici della Curva 10 a Portimao durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Portogallo. Nell’impatto ha rimediato diverse fratture, alla mandibola e a una vertebra, oltre a un importante trauma polmonare. Lo spagnolo è rimasto in osservazione, prima che i medici dessero l’ok per trasferirlo a Barcellona, dove sarà operato.

Anche se ancora è molto presto per valutare l’importanza degli infortuni, è chiaro che il minore dei fratelli di Granollers non potrà tornare in moto nei prossimi appuntamenti. Oltre alla gara di oggi in Algarve, GasGas non ha intenzione di sostituirlo nemmeno per le prossime due gare in programma, quella dell’Argentina della prossima settimana, e quella del Texas del 16 aprile.

“Non lo faremo per rispetto di Pol”, ha dichiarato a Motorsport.com uno dei vertici GasGas. “Quando poi sapremo come sta realmente e avremo un’idea più chiara della situazione, allora penseremo ad un piano”, ha proseguito.

Il regolamento prevede che i team “debbano compiere ogni sforzo ragionevole per proporre un sostituto qualificato in un tempo di dieci giorni dal momento dello stop”, secondo quanto recita l’articolo 1.11.3 del regolamento sportivo.

Facendo parte del gruppo KTM, per GasGas sarebbe semplice mettere in pista uno dei diversi collaudatori delle moto austriache. Insieme a Dani Pedrosa, che già prenderà parte al Gran Premio di Spagna a Jerez il prossimo 30 aprile, ci sono Mika Kallio e Jonas Folger, quest’ultimo approdato questo inverno nel test team della Casa di Mattighofen.