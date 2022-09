MotoGP | Gardner chiarisce la faida sui social con il padre Wayne

Carica lettore audio

Il campione del mondo Moto2 2021 Remy Gardner non è di buon umore. Il giovane pilota australiano ha dichiarato giovedì scorso, in vista del Gran Premio di San Marino, che KTM lo avrebbe lasciato senza una moto per il 2023.

La Casa austriaca non ha lasciato spazio al pilota che lo scorso anno ha vinto il titolo mondiale nella classe intermedia e dopo pochi mesi di MotoGP, con la peggiore moto della griglia, lo ha licenziato senza tanti complimenti.

La gravità della situazione ha spinto il padre del pilota, il leggendario ex pilota Wayne Gardner, vincitore di 18 Gran Premi e campione del mondo 500cc su Honda nel 1987, a reagire.

Nella giornata di lunedì, Gardner senior ha espresso sui social media il suo disaccordo per il comportamento del manager del figlio nei confronti di KTM.

"È molto triste vedere che il futuro di Remy in MotoGP si concluderà nel 2022 a causa del suo cosiddetto manager Paco Sanchez e del suo ridicolo comportamento con KTM. Remy ha il talento e il potenziale per vincere, ma ha bisogno di molti cambiamenti nella sua cerchia e in altri settori", ha scritto con un chiaro attacco al suo manager, lo spagnolo Paco Sanchez.

La risposta di Remy non si è fatta attendere e ha spezzato una lancia in difesa del suo agente.

"Sono molto dispiaciuto per le parole di Wayne Gardner contro il mio manager. Paco non è responsabile del mio allontanamento da KTM e ho piena fiducia nella sua professionalità ed onestà. Insieme troveremo un nuovo progetto per continuare a godere di questo sport che amo così tanto", ha dichiarato sui suoi social network.

Martedì, dopo la prima giornata di test ufficiali della MotoGP a Misano, Gardner ha parlato con i media, come di consueto, dovendo affrontare le domande relative allo scambio di messaggi con il padre.

"È mio padre, gli voglio bene, ma negli ultimi anni è uscito dalla mia carriera professionale. Tutti l'hanno visto. Non ho intenzione di parlare di questioni private", ha detto quando gli è stato chiesto di parlare della questione.

Lo scorso maggio, Motorsport.com ha avuto l'opportunità di fare un'intervista faccia a faccia con l'australiano, nella quale ha dichiarato: "Portare un cognome illustre mi ha dato e tolto delle cose", riferendosi a suo padre.

Il rapporto tra i due si è interrotto qualche anno fa, quando Remy ha deciso di prendere il controllo della sua vita, un cambiamento che lo ha portato a diventare campione del mondo.

"Sono sicuro che mi ha dato qualcosa e mi ha tolto qualcosa. Per alcune cose è stato molto difficile, ve lo assicuro al cento per cento. Ma qualcosa mi ha anche aiutato, probabilmente nei primi anni, mi ha insegnato tutto, mi ha dato una formazione e mi ha aiutato a imparare più velocemente. Ma ci sono anche parti negative, forse ha problemi con persone del suo passato, o altro, e molte porte sono chiuse", ha spiegato Remy nell'intervista, nella quale era chiaro che non voleva parlare dell'argomento.

"All'inizio veniva (alle gare), ma ora sono anni che non viene più. Ora sono più maturo e posso fare le cose da solo", ha detto.

La risposta di Gardner al padre non è stata affatto conflittuale, ma piuttosto una ratifica della fiducia nei confronti del suo manager.

"Come ho detto, Paco è il mio manager e credo in lui. Penso che abbia sempre fatto il meglio per me, ovviamente volevo che fosse chiaro".

Un futuro che, al momento, è tutt'altro che chiaro.

"Paco ci sta lavorando, sta valutando le opzioni. A dire il vero, non ne sono ancora sicuro. Stiamo cercando l'opzione migliore, un'opzione competitiva con cui tornare davanti e lottare per le vittorie, cosa che penso di poter fare", ha spiegato.

In linea di principio, il suo rappresentante sta valutando la possibilità di gareggiare nel Mondiale SBK, a patto che riesca a concludere un accordo con un top team, o di tornare in Moto2.

"Non sono ancora sicuro", ha detto delle sue opzioni, per poi ripetere la stessa cosa quando gli è stato chiesto quale possibilità lo attrae di più. "Non ne sono ancora sicuro. Spero che si decida presto qualcosa", chiede.

Per un pilota campione del mondo trovarsi di fronte alla prospettiva di rimanere senza una sella in MotoGP a pochi mesi dal suo debutto è devastante.

"Le prime settimane sono state difficili. È il sogno per cui si lotta tutta la vita, arrivare in MotoGP. Dopo aver finalmente vinto il campionato e aver avuto successo, la prima settimana è stata piuttosto dura. Ma dove si chiude una porta, se ne apre un'altra. Ci sono gare altrove, c'è una vita al di fuori delle corse e ci sono altre competizioni, come le Superbike o altre classi. La vita va avanti, qualcosa accade per un motivo. Cerco di godermi le mie ultime gare in MotoGP perché non so se tornerò", ha detto.

Oltre ad essere un pilota straordinario, Gardner è un tuttofare nel restauro di auto d'epoca, un'arte che ha imparato da solo, progettando persino parti e realizzandole con una stampante 3D, che è diventata la sua grande passione.

"Ho intenzione di godermi questo lavoro il più possibile, ma ho anche i miei hobby al di fuori delle corse, quindi c'è un futuro anche lì". Al momento non riesco a pensare ad altro", ha dichiarato l'australiano.

