MotoGP | Futuro Aprilia, Rivola: "Vediamo se finalmente avremo un italiano"

In attesa di capire quale sarà la decisione della Ducati riguardo al compagno di squadra di Pecco Bagnaia nella prossima stagione, un altro dei tasselli mancanti del mercato piloti della MotoGP ha trovato la sua risposta a Barcellona.

Aleix Espargaro, che era in dubbio se continuare o meno come pilota a tempo pieno, ha scelto proprio la gara di casa per annunciare che appenderà il casco al chiodo alla fine dell'anno. Conferma che quindi ci sarà un'altra moto molto appetibile disponibile sulla griglia dell'anno prossimo, visto che l'Aprilia ormai è diventata a tutti gli effetti un top team.

Il "Capitano" ha caldeggiato più volte come suo erede il nome di Jorge Martin, al quale è legato da un rapporto di profonda amicizia, ma è chiaro che il leader del Mondiale vuole capire gli scenari di Borgo Panigale prima di prendere in considerazione altre opzioni. Stesso discorso che vale per un altro nome accostato alla Casa di Noale, quello di Enea Bastianini.

Il CEO del reparto corse di Noale, Massimo Rivola, ha parlato ai microfoni di MotoGP.com senza fare nomi, ma dando qualche indizio che sembra andare in direzione del riminese.

"Ora possiamo iniziare a parlare con molti manager di piloti e credo che il mercato sarà molto interessante ed offrirà buone opportunità. Vediamo se finalmente avremo un italiano su una moto italiana, oppure no", ha detto Rivola. "Ma credo che ci saranno buone opportunità. Ovviamente prendere il posto di Aleix non sarà facile per nessuno, quindi chiunque arriverà dovrà avere molta fame", ha aggiunto.

Ad onor del vero, se si dovesse concretizzare qualcosa con Bastianini, non sarebbe la prima volta che l'Aprilia schiererebbe un italiano da quando è tornata sulla scena della MotoGP nel 2015. Nell'anno del suo rientro, infatti, portava in pista Marco Melandri, poi nella stagione 2019 ha corso con Andrea Iannone e in quella successiva con Lorenzo Savadori. Tuttavia, "Bestia" potrebbe essere il primo italiano da quando la RS-GP è diventata una moto vincente.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team con la famiglia Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Espargaro farà il collaudatore, ma non per l'Aprilia

Sempre ai microfoni di MotoGP.com è intervenuto anche Albert Valera, manager di Espargaro, che ha ribadito quanto aveva lasciato intendere Aleix nei giorni scorsi, ovvero che la sua intenzione non è di smettere completamente ma di diventare magari collaudatore. La cosa inattesa però non è tanto questa, quanto che non sarà per l'Aprilia.

"E' ancora presto per dire dove andremo. Come ha detto, gli piacerebbe fare il collaudatore. Non vede l'ora di affrontare nuove sfide, il che significa probabilmente godersi l'esperienza di lavorare con un nuovo costruttore, anche se sarà come collaudatore e non come titolare", ha spiegato Valera.

"Ma questo è il ruolo che sta cercando e ha pensato di poter affrontare una nuova sfida, ma allo stesso tempo di rallentare un po'. Ha quindi capito che questa potrebbe essere fare il collaudatore con un nuovo costruttore".

"Siamo in fase di conversazione, è ancora presto per capire dove andrà o meno. Ma il suo livello è molto alto e credo che per un costruttore sarebbe un'ottima opportunità avere un collaudatore come Aleix", ha concluso.