MotoGP | Frustrazione Quartararo: “Siamo più lontani che mai”

Dopo un avvio di stagione difficile a Lusail, Fabio Quartararo crede che nonostante i “piccoli miglioramenti”, Yamaha sia “ancora più lontana” dai marchi europei rispetto al 2023. Il francese ha una lunga lista di cose “che devono essere migliorate”, ha spiegato al termine del Gran Premio del Qatar. “Siamo più lontani rispetto all’anno scorso”, ha affermato El Diablo parlando dei costruttori europei, che hanno monopolizzato il podio di tutto il fine settimana.

“Abbiamo migliorato un po’, ma i rivali continuano ad essere migliori e più rapidi rispetto all’anno scorso. La differenza tra tutti i costruttori europei e noi è ancora più grande, sembrava che anche a Honda mancasse qualcosa e che stanno soffrendo molto. Ma oggi mi è sembrato che stessimo anche peggio”, ha osservato dopo aver dovuto sorpassare Joan Mir e Johann Zarco nell’ultima parte di gara per recuperare qualche posizione e tagliare il traguardo in 11esima posizione, a 17.7 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia.

“La moto non ha un problema, è piena di piccoli problemi. Diciamo che è complicato perché non possiamo dire ‘bisogna migliorare l’aerodinamica’. No, si deve migliorare l’aerodinamica, ma anche come gira la moto, migliorare il motore, il degrado delle gomme, l’elettronica… Tutto”, ha commentato il francese.

“Abbiamo una lista enorme di cose da migliorare, sono quindici piccole cose che costituiscono un problema così grande che non riusciamo a risolverlo. Per questo dobbiamo trovare soluzioni a poco a poco, ma sfortunatamente non siamo riusciti a progredire nei test. Abbiamo cambiato abbastanza il modo di lavorare, anche l’elettronica, ma non abbiamo fatto grandi progressi”, ha proseguito.

Le difficoltà si concentrano soprattutto nella capacità di trarre il massimo rendimento dagli pneumatici. Nella Sprint, Quartararo ha sperimentato un degrado molto veloce e, anche se il problema è stato meno evidente la domenica, si è subito reso conto di non poter pretendere troppo dalle sue gomme rispetto ai suoi rivali.

“Il problema è che il potenziale che abbiamo al primo giro è lento, non riusciamo ad essere veloci come i primi. Ho fatto una buona partenza, penso che all’inizio fossi dietro Aleix Espargaro e Pedro Acosta, ma appena ci sono state curve veloci, che erano il nostro punto di forza del 2021 e ci facevano creare un gap sulle Ducati nel rettilineo, siamo diventati deboli. Ti chiedi come mai siamo lenti in questo tipo di curve”, ha riflettuto. “Vinales mi ha sorpassato e la sua gomma fumava a ogni curva, se io faccio questa cosa in un giro, perdo tantissimi secondi a fine gara”, ha spiegato il nizzardo.

“Mi piacerebbe conoscere l’origine del problema. Se analizziamo la Sprint, penso che fossimo a 15 secondi e oggi eravamo a 17 con il doppio dei giri. Ad ogni modo, siamo molto, molto lontani. Però, perché non riusciamo ad essere più rapidi nella Sprint? Questo è il problema”, si è chiesto il pilota Yamaha. “Abbiamo fatto progressi, quindi è difficile dirlo, ma confrontando con gli altri è chiaro che il livello della nostra moto è più lontano che mai”, ha concluso Quartararo.