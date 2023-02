MotoGP | Frustrazione Honda: "Prima inseguiamo Ducati, poi proviamo novità"

Carica lettore audio

Il titolo mondiale che Pecco Bagnaia ha conquistato a Valencia lo scorso novembre è servito a ratificare una sensazione che si è diffusa in tutto il paddock: la Desmosedici è il punto di riferimento tecnologico indiscusso sulla griglia. Il marchio di Borgo Panigale ha finalmente trovato la chiave per trasformare il suo prototipo nella moto più bilanciata e in grado di offrire le migliori prestazioni nelle condizioni più disparate. E ci è riuscita grazie alla combinazione di un motore potente che accelera come un demonio, di un telaio che gira ogni giorno meglio e di una serie di soluzioni che hanno colto di sorpresa la concorrenza.

Gli spoiler sono probabilmente gli elementi visivamente più evidenti. Ma poi c'erano la paletta della chiglia, i dispositivi per regolare l'altezza della moto, sia all'anteriore che al posteriore. L'esplosione di inventiva della Ducati ha coinciso con la discesa agli inferi della Honda, che continua a trovarsi nella fase peggiore della sua storia, in attesa dei test della prossima settimana a Sepang, che serviranno da termometro per valutare il reale potenziale della nuova versione della RC213V.

Lo schiaffo alla ha ricevuto il costruttore giapponese, che non è riuscito a vincere nemmeno una gara nella scorsa stagione, ha avuto un impatto diretto sul suo discorso pubblico. La sicurezza e l'autostima, a volte persino l'arroganza, proiettate da qualsiasi dirigente dell'area sportiva della Casa dell’ala dorata hanno lasciato il posto a un messaggio molto più misurato e infinitamente più umile. L'ultima prova di ciò sono le dichiarazioni di Tetsuhiro Kuwata in occasione di un incontro con vari media.

Durante la riunione, il direttore del CDU non nasconde la sua disillusione per l'ordine di priorità imposto dalla realtà del cronometro. Kuwata spiega che la situazione attuale costringe i tecnici Honda a concentrarsi sulla riduzione del divario tra la RC213V e la Desmosedici, prima di poter proporre innovazioni come quelle che Ducati tira fuori dal cilindro anno dopo anno. A questo punto vale la pena notare che l'ultimo contributo Honda che può essere considerato una novità in MotoGP è il cambio seamless, che risale al 2011.

"Purtroppo la Ducati è davanti a noi. È frustrante vedere che siamo indietro sotto questo aspetto, che stiamo inseguendo. Questo significa che al momento non possiamo permetterci di provare cose nuove", spiega Kuwata. "Per questo vogliamo cambiare questa tendenza il più rapidamente possibile, è uno dei nostri primi obiettivi", aggiunge l'ingegnere giapponese che, senza fornire troppi dettagli, insiste sul fatto che Honda non è mai stata ferma. "Il fatto che le nuove parti non siano visibili dall'esterno potrebbe far pensare che non stiamo facendo nulla. Ma non è affatto così. Siamo in competizione per sviluppare nuove tecnologie e idee. Ducati è semplicemente più avanti in alcune aree che hanno un grande impatto sulle prestazioni", ha detto il pilota giapponese, che a Sepang sarà affiancato da Ken Kawauchi, il nuovo direttore tecnico della HRC, proveniente dalla Suzuki. Con lui, si spera che la comunicazione tra l'attività in pista e le reazioni presso la sede centrale di Tokyo sia migliore. Da questa catena dipenderà in larga misura la possibilità per Honda di iniziare a recuperare terreno.

"Prima dobbiamo assicurarci di raggiungere un livello che ci permetta di competere e lottare per vincere di nuovo. Se ciò accade, gli ingegneri saranno più rilassati. Tuttavia, nella situazione attuale, in cui siamo gli inseguitori, la priorità è raggiungere i più veloci", afferma Kuwata.