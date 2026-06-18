MotoGP | Francesco Guidotti entra in Trackhouse con il ruolo di team manager

Questa è la conferma di uno dei segreti peggio custoditi degli ultimi tempi nel paddock del Mondiale MotoGP. L'arrivo di Francesco Guidotti in Trackhouse fa parte della ristrutturazione che la squadra di proprietà di Justin Marks sta portando avanti, da quando è emersa l'uscita di Davide Brivio, una volta terminata questa stagione.

Brivio entrerà a far parte della struttura Honda nel 2027, anche se la sua posizione non sarà direttamente legata esclusivamente alla divisione MotoGP, ma dipenderà dall'area marketing e sviluppo business. In linea di principio, Brivio manterrà le sue attribuzioni e il suo incarico fino alla scadenza del contratto. L'idea di Marks è che Guidotti si occupi di pianificare il medio e lungo termine della scuderia nordamericana, e che Brivio supervisioni l'operatività che riguarda questa stagione.

Dopo un importante passaggio in Pramac, Guidotti è stato reclutato da KTM, nel ruolo di team manager, nel 2022, anche se la fretta e l'instabilità che si sono insinuati nella compagnia di Mattighofen ne hanno velocizzato l'uscita, a metà 2024. Da allora, Guidotti ha valutato diverse alternative, sia dentro sia fuori dal campionato, finché Marks non gli ha offerto la possibilità di entrare a far parte di Trackhouse.

Ai Ogura, Trackhouse Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Prima di tutto, devo ringraziare Justin per la fiducia che mi ha accordato. Sono entusiasta di essere tornato e non avrei potuto sperare in un’occasione migliore di questa. Trackhouse è una squadra giovane e professionale che vanta già alcuni risultati davvero speciali e farò del mio meglio per contribuire alla crescita della squadra e dei piloti. Anche tornare a lavorare con Aprilia è per me un’esperienza speciale: ho tanti bei ricordi e amici. Sono entusiasta di entrare a far parte del SuperFile Trackhouse MotoGP Team!", ha detto Guidotti.

Uno dei principali dossier che Guidotti dovrà affrontare con maggiore urgenza è la definizione della line-up dei piloti per il 2027. Motorsport.com ha appreso che la preferenza dell'Aprilia, il fornitore di moto del team, sia l'ingaggio di Enea Bastianini, che tuttavia è in attesa che KTM lo liberi dalla clausola unilaterale che ha a suo favore, e che potrebbe obbligarlo a rimanere un terzo anno in Tech3.

Il principale interrogativo ruota attorno al "secondo" pilota. Per quell'altra Aprilia c'è una lunga lista di candidati. Grazie agli ultimi risultati ottenuti da Raul Fernandez, vincitore del Gran Premio d'Australia del 2025 e vincitore quest'anno della Sprint al Mugello, le possibilità di rinnovo del madrileno sono cresciute considerevolmente negli ultimi tempi. In ogni caso, Fernandez se la deve vedere con Manuel Gonzalez, dominatore assoluto della Moto2, e perfino con Luca Marini.