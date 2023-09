MotoGP | Foto spia: ecco il telaio in carbonio KTM a nudo!

Dani Pedrosa ha stupito con una vera e propria esibizione di guida nella sua presenza come wild card con KTM al Gran Premio di San Marino della MotoGP. Il catalano, ritirato dal 2018 e collaudatore del marchio austriaco dal 2019, è tornato a correre per la prima volta nel 2021, quando ha disputato il GP d’Austria chiudendo in top 10. Quello stesso anno, nel Gran Premio di Spagna, ha corso ancora migliorando la sua posizione e concludendo la gara al sesto posto.

Ma quanto visto a Misano, sia nella Sprint sia nella gara, è stata una vera e propria lezione di guida, qualità e classe del piccolo pilota spagnolo, che ha chiuso in quarta posizione sfiorando il podio in entrambe le gare.

Ma se la prestazione di Dani in termini sportivi è stata una prova da maestro, la parte più incredibile della faccenda è che la sua unica missione per il weekend di Misano era quella di testare, nelle condizioni più impegnative, un nuovo telaio con parti in fibra di carbonio su cui ha lavorato tutto l'anno. Lo spagnolo è stato il quarto più veloce del fine settimana, il miglior piazzato dei piloti KTM, con solo le Ducati di Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, i tre contendenti al titolo, in grado di tenere il suo passo.

Domenica, tra elogi e complimenti, per cui è stato grato, Pedrosa ha voluto precisare: “La cosa più importante è che abbiamo rispettato il programma di lavoro che ci eravamo prefissati per questo Gran Premio, e che i test sono stati positivi".

Foto espía: chasis de acero y partes de fibra de carbono desarrollado por Dani Pedrosa para KTM, el cuadro es de una pieza, sin soldaduras y sin rastro del concepto tubular que ha caracterizado siempre al fabricante austríaco. La foto se tomó en el box de KTM en el test de Misano Photo by: Germán Garcia Casanova

KTM, addio al telaio tubolare

Tra questi test c'era un pezzo molto importante, un nuovo telaio con parti in fibra di carbonio e una struttura che si discosta dal concetto di tubolare che ha sempre caratterizzato il marchio Mattighofen. Si tratta di un telaio in acciaio al cromo-molibdeno senza saldature con alcune parti in fibra di carbonio. Il tutto verniciato in arancione KTM.

Il telaio in acciaio 2023 con cui Brad Binder e Jack Miller hanno iniziato la stagione è già un'evoluzione rispetto al concetto di telaio tubolare, che KTM ha già migliorato nel corso della stagione. Ma il nuovo telaio in fibra di carbonio, il terzo che uscirà quest'anno, non ha saldature e, oltre alle parti in fibra, è un pezzo unico con una trave molto più squadrata.

Al termine dei test di lunedì, a Binder è stato chiesto se la presenza di Pedrosa fosse stata positiva o meno per i piloti austriaci, che non erano in grado di gestirlo: "Pedrosa è stato fantastico questo fine settimana. Era sempre presente e ci ha aiutato a raggiungere un altro livello".

Chasis de acero evoución 2023, sin carbono y con soldaduras Photo by: Germán Garcia Casanova

Sulla parte che KTM ha messo a disposizione dei due titolari ufficiali, ha detto: "Non so esattamente quando il telaio in fibra di carbonio potrebbe arrivare, spero solo che sia pronto il prima possibile. È stata una buona giornata. Ho fatto un sacco di giri e ho fatto delle prove comparative, compresi diversi telai", ha confermato Binder, che ha guidato il telaio standard, l'evoluzione in acciaio e il nuovo telaio in carbonio.

"Tutti hanno aspetti positivi e negativi. Con uno si migliora l'inserimento in curva della moto, con un altro si guadagna aderenza. La cosa migliore sarebbe una combinazione di tutti e tre", ha detto ancora sorridendo. "Non so quale sia il piano. L'ho provato qui e ho dato la mia opinione. Credo che appena sarà pronto potremo montarlo sulla nostra moto da corsa", ha azzardato.

Chasis estándar 2023, de acero y con soldaduras, la versión inicial que ahora ya solo llevan las GasGas Photo by: Germán Garcia Casanova

Il team manager di KTM Francesco Guidotti, tuttavia, è stato più cauto: "Tutto sembra molto promettente, ma vogliamo capire meglio dove possiamo migliorare ancora e, soprattutto, cosa possiamo utilizzare nel prossimo futuro e cosa dobbiamo ancora sviluppare per il 2024", ha detto.

KTM ritiene che Binder sia ancora in lotta per il titolo, essendo quarto in classifica generale, a 110 punti dal leader Bagnaia e con 296 punti ancora in palio, quindi non vuole correre rischi inutili. Se il sudafricano perderà le sue chance nelle prossime gare, sarà il momento di apportare modifiche alla RC16 in vista del 2024.