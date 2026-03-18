MotoGP | Forti piogge su Goiania: inondata parte della pista su cui si corre nel weekend

Per quanto le previsioni meteorologiche annunciassero pioggia per tutta la settimana nella regione, nessuno si aspettava una quantità d’acqua così ingente come quella che sta cadendo sul nuovo Autodromo Ayrton Senna di Goiânia, completamente rinnovato per ospitare, dopo 37 anni, un nuovo Gran Premio del Brasile di MotoGP questo fine settimana.

Lunedì pomeriggio ha iniziato a piovere forte, un temporale che è tornato nel tardo pomeriggio e si è protratto, con maggiore o minore intensità, per tutta la notte.

Martedì mattina il tracciato si è svegliato con il tunnel di accesso al paddock completamente allagato e inaccessibile, e con tutta la zona di terra e di erba ricoperta d'acqua. Tuttavia, la pista e la pit lane presentavano alcune macchie di umidità, ma senza che l'acqua arrivasse a formare pozzanghere.

Parti del circuito con l'acqua accumulata lunedì notte Foto di: Germán Garcia

Martedì, la pioggia è tornata a cadere, proprio nelle prime ore del pomeriggio, e lo ha fatto con grande intensità, senza che il terreno del tracciato fosse più in grado di assorbire una tale quantità d'acqua. Il risultato è che alle cinque del pomeriggio il tunnel di accesso era completamente allagato con oltre 25 centimetri di acqua accumulata, e la pista presentava zone allagate, sia nell'ultima curva di accesso al traguardo, sia alla fine del rettilineo, alla curva 1, dove l'acqua accumulata copriva completamente i 12 metri di larghezza dell'asfalto.

Alle cinque del pomeriggio di martedì (ore 21 CET) la Protezione Civile di Goiânia ha emesso un allarme di emergenza per rischio di inondazioni improvvise e abbondanti in città, raccomandando alla popolazione di evitare di transitare nelle zone colpite.

L'allerta è stata trasmessa agli abitanti locali tramite i loro telefoni cellulari in tutta la capitale, informandoli del "rischio di inondazioni improvvise e abbondanti durante le piogge. Si raccomanda alla popolazione di cercare un rifugio sicuro ed evitare di transitare nelle zone colpite", recitava l'avviso.

La pit lane del Circuito di Goiânia martedì mattina Foto di: Germán Garcia

Secondo quanto riportato dai media locali, le squadre dell'Ufficio per le crisi climatiche sono già mobilitate e al lavoro nelle strade della città, effettuando sorveglianza preventiva e monitoraggio dei punti considerati critici. Il Comune ha informato che l'obiettivo di queste attività è ridurre i rischi, fornire indicazioni alla popolazione e agire rapidamente in caso di incidenti.

Continua a piovere

Al Circuito di Goiânia si lavora a pieno ritmo per avere tutto pronto per l'inizio del Gran Premio del Brasile, che prenderà il via questo venerdì con la FP1 della Moto3 alle 9 del mattino, ora locale. Dopo la pioggia di lunedì, nelle prime ore di martedì squadre di lavoro con autocisterne hanno rimosso l'acqua dalla pista e, a metà mattina, l'asfalto, con una temperatura ambiente di oltre 30 gradi e il sole che filtrava tra le nuvole, era praticamente asciutto.

Paddock e parte posteriore dei box del Circuito di Goiânia Foto di: Germán Garcia

Mercoledì si dovranno ripetere le operazioni, con il problema che le previsioni di pioggia si mantengono per tutta la settimana e che l'accumulo, alla fine, potrebbe finire per complicare lo svolgimento del secondo Gran Premio della stagione.

Nessuno a Goiânia vuole sentire parlare di una sospensione dell'evento, tanto meno dopo il recente annuncio del trasferimento del GP del Qatar a fine stagione. Mancano 48 ore all'inizio dell'azione in pista e gli organizzatori confidano che la pioggia dia tregua e che tutto possa essere pronto per il ritorno della MotoGP in Brasile.