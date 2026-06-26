MotoGP | "Forse è persino peggio": i piloti dicono che il bando dell'holeshot non eliminerà gli incidenti al via

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Il divieto della MotoGP sugli abbassatori anteriori accende il dibattito sul fatto che avrà un impatto significativo sulla sicurezza alla partenza delle gare.

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Pubblicato:
Johann Zarco, Team LCR Honda, Luca Marini, Honda HRC, Francesco Bagnaia, Ducati Team

La griglia della MotoGP resta divisa sull’impatto del divieto degli abbassatori anteriori, con i piloti che avvertono che gli incidenti alla prima curva non verranno eliminati. In vista del GP d’Olanda di questo weekend, il campionato ha annunciato di aver vietato i dispositivi anteriori alla partenza delle gare con effetto immediato, anche se ai piloti sarà ancora consentito azionare il dispositivo posteriore.

Questa è la prima misura adottata dalla MotoGP dopo un GP di Catalogna pieno di cadute, in cui sia Alex Marquez sia Johann Zarco hanno riportato infortuni, con quest’ultimo che si è rotto i legamenti del ginocchio alla ripartenza nella famigerata curva 1 di Barcellona.

Ai piloti era già stata data la possibilità di provare le partenze senza l'abbassatore anteriore a Brno, con non tutti i piloti d’accordo sul fatto che le gare sarebbero necessariamente più sicure senza di esso.

Parlando a Brno giovedì, Luca Marini della Honda ha accolto con favore la decisione della MotoGP, ma ha sottolineato che i piloti continueranno a correre rischi eccessivi in partenza, con una combinazione di aerodinamica estrema e regole sulla pressione degli pneumatici che rende i sorpassi più difficili che mai.

"È perfetto", ha detto. "Per me è bello, perché abbiamo una cosa in meno a cui pensare quando arriviamo alla curva 1 in partenza. Per alcuni costruttori, forse il dispositivo posteriore non può risalire completamente, ma questo non è un grande problema, perché se fai la curva con un po’ più di corsa al posteriore dovuta al dispositivo posteriore, non è pericoloso quanto avere il dispositivo anteriore bloccato. Quindi è un buon cambiamento nella direzione giusta".

"Ma le cadute alla curva 1 non spariranno completamente. Quindi forse riduciamo un po’ la possibilità, ma resterà, perché la partenza e la prima curva sono l’unico momento in cui puoi sorpassare 3-4-5 piloti rischiando un po’. Di solito è impossibile sorpassarne più di due, a meno che tu non sia Ogura".

Raul Fernandez dell'Aprilia Trackhouse ha evidenziato un possibile lato negativo del divieto, citando la long lap penalty ricevuta da Izan Guevara per un cambio di direzione non sicuro, avvenuto al via della gara di Moto2 a Balaton Park quando la sua moto ha impennato abbastanza vistosamente.

"A Brno abbiamo iniziato a fare alcune cose senza dispositivo anteriore. È stato piuttosto strano perché arriveremo con meno velocità alla prima curva", ha detto. "Ma penso che non sia sicuro al 100% perché, se guardi cosa è successo con Izan in Ungheria, con l’impennata sul rettilineo, per la quale ha ricevuto una penalità, vedrai troppe penalità".

"Senza dispositivo nella parte anteriore della moto, l’impennata è più facile. Quindi vedrete che nelle prime 2-3 gare in cui non lo useremo avremo troppe impennate e vedrete troppi cambi di direzione. Forse è persino peggio".

Race start.

Race start.

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Fabio Quartararo della Yamaha ha detto che correre senza il dispositivo sarà più complesso, ma potrebbe in realtà rendere le gare più sicure dove conta di più.

"Penso che non sia male, è positivo per la sicurezza", ha detto. "Certo, è più complicato con l’impennata e tutto il resto. In qualche modo è più pericoloso sui rettilinei, ma è più sicuro nel punto di frenata. Devi solo abituarti perché la moto impenna molto, ma non hai lo stesso problema di Le Mans, dove la moto salta ovunque. A Phillip Island, Silverstone, ci sono alcuni punti insidiosi dove è davvero pericoloso usare il dispositivo holeshot, ma devi usarlo perché lo usano tutti".

Il compagno di squadra di Quartararo, Alex Rins, ha fatto eco alla sua opinione, dicendo: "Mi riporta al passato, quando ho iniziato in MotoGP senza dispositivi e altro. Quindi, di sicuro sarà un po’ più sicuro. Nel nostro caso, il modo in cui dobbiamo sbloccare il dispositivo anteriore è che dobbiamo colpire il freno molto forte e rilasciare, e poi frenare di nuovo. Quindi, di sicuro, in termini di sicurezza, penso che sia un miglioramento".

Mentre il leader del campionato Marco Bezzecchi ha suggerito che potrebbe esserci una soluzione migliore, si è detto soddisfatto del fatto che la MotoGP stia adottando misure per migliorare la sicurezza.

"È una decisione che dobbiamo accettare. È diversa e, in termini di sicurezza, può essere migliore. Sono anche uno di quelli che pensano però che non sia l’unica soluzione," ha detto il pilota dell'Aprilia. "Ma è positivo che abbiano preso una decisione forte per cercare di migliorare questo tipo di cose. E la accetto, la rispetto e sono d’accordo".

"Sarà difficile cambiare tutto. Ci hanno dato due sessioni a Brno e ci daranno due sessioni qui per le prove di partenza. Quindi ci stanno anche aiutando a cercare di adattarci rapidamente", ha concluso.

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