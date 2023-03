MotoGP | Format, griglia: tutti i dettagli della Sprint Race

Carica lettore audio

I capi della MotoGP hanno fatto una mossa coraggiosa per la stagione 2023, annunciando la scorsa estate che le Sprint Race si terranno in ogni fine settimana del Gran Premio. La prima gara di questo tipo si svolgerà il prossimo weekend in occasione dell'apertura della stagione in Portogallo. Ecco un aggiornamento sui dettagli del format che sta diventando la norma.

Cosa c'è in programma per la MotoGP?

Con l'introduzione della Sprint Race il sabato pomeriggio, la MotoGP eliminerà una delle quattro sessioni di prove libere. Le due sessioni del venerdì dureranno 1 ora e 45 minuti invece della precedente 1 ora e 30 minuti. La terza sessione, che si svolgerà sabato mattina e avrà la durata di 30 minuti, sarà l'equivalente della precedente FP4 e si chiamerà ancora "Prove libere".

Seguiranno le qualifiche, sempre suddivise in Q1 e Q2. Il sabato pomeriggio sarà dedicato alla gara sprint, con partenza alle 15.00 e una procedura in griglia di soli 15 minuti. Al termine della gara si terrà una cerimonia sul podio, ma non sul podio ufficiale.

Domenica, la MotoGP continuerà con il tradizionale warm-up mattutino, ma per soli dieci minuti. La gara principale non subirà cambiamenti, né in termini di lunghezza né di griglia di partenza. Al contrario, dopo il warm-up è prevista una parata di piloti che girano intorno al circuito, si fermano più volte per interagire con i fan e terminano con una corsa sulla Hero Walk.

I responsabili del campionato hanno dichiarato di aver cercato di ridurre il più possibile il tempo in pista in tutti i fine settimana della MotoGP, nonostante l'aggiunta di queste gare e la riorganizzazione del programma. Tuttavia, il tempo combinato di prove libere, qualifiche e warm-up per la classe regina sarà ridotto da 3 ore e 35 minuti a 2 ore e 55 minuti.

Il programma dei weekend: Venerdì 9:00-9:35 Prove 1 Moto3 35 minuti 9:50-10:30 Prove 1 Moto2 40 minuti 10:45-11:30 Prove 1 MotoGP 45 minuti 13:15-13:50 Prove 2 Moto3 35 minuti 14:05-14:45 Prove 2 Moto2 40 minuti 15:00-16:00 Prove 2 MotoGP 1 ora Sabato 8h:40-9:10 Prove Libere Moto3 30 minuti 9:25-9:55 Prove Libere Moto2 30 minuti 10:10-10:40 Prove Libere MotoGP 30 minuti 10:50-11:05 Q1 MotoGP 15 minuti 11:15-11:30 Q2 MotoGP 15 minuti 12:50-13h05 Q1 Moto3 15 minuti 13:15-13:30 Q2 Moto3 15 minuti 13:45-14:00 Q1 Moto2 15 minuti 14:10-14:25 Q2 Moto2 15 minuti 15 Sprint Race MotoGP Domenica 9:45-9:55 Warm-up MotoGP 10 minuti 10:00 Sfilata piloti MotoGP 11:00 Gara Moto3 12:15 Gara Moto2 14:00 Gara MotoGP Quali sono le categorie coinvolte? La Sprint Race si terrà solo per la classe MotoGP. I piloti della Moto2 e della Moto3 continueranno a disputare un'unica gara lunga la domenica. Tuttavia, le classi minori subiranno alcuni cambiamenti a seguito di questa modifica, in quanto le sessioni di prove libere saranno ridotte e non si svolgeranno più sessioni di warm-up. In Moto3 il tempo di pista fuori gara sarà ridotto da 2 ore e 40 minuti a 2 ore e 10 minuti, e in Moto2 da 2 ore e 40 minuti a 2 ore e 20 minuti. Inoltre, la durata delle gare di Moto2 e Moto3 sarà ridotta "per adeguarsi alle altre competizioni con moto simili": la durata della gara sarà di circa 36 minuti in Moto2 e 34 in Moto3. Un altro cambiamento è che nei Gran Premi d'Europa le sessioni della MotoGP saranno sempre le ultime dopo quelle della Moto3 e della Moto2, invece di essere intervallate tra le altre due classi, anche la domenica per consentire una cerimonia del podio più lunga, o anche per permettere l'invasione della pista da parte del pubblico. Quanto dovrebbe durare la Sprint Race? Da un punto di vista puramente sportivo, la gara sprint offrirà la metà della distanza della gara principale. Possiamo quindi aspettarci che la gara sprint duri circa venti minuti. Il regolamento prevede che in caso di numero dispari di giri, il numero totale di giri sarà calcolato in base al numero inferiore.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP in testa alla partenza Photo by: Dorna

Quale griglia di partenza per la Sprint Race?

La griglia di partenza della gara sprint sarà identica a quella della gara della domenica. Sarà stabilita in base ai risultati dei turni di qualificazione. Per queste ultime, l'ingresso diretto in Q2 e il passaggio obbligatorio in Q1 saranno ora dettati esclusivamente dal risultato combinato delle prime due sessioni di prove organizzate il venerdì, rispetto alle tre sessioni precedentemente prese in considerazione.

Come vengono assegnati i punti nella Sprint Race?

I primi nove piloti che concluderanno la gara sprint otterranno punti aggiuntivi per il campionato, secondo la seguente scala:

* 1a posizione: 12 punti

* 2a posizione: 9 punti

* 3a posizione: 7 punti

* 4a posizione: 6 punti

* 5ª posizione: 5 punti

* 6ª posizione: 4 punti

* 7° posto: 3 punti

* 8ª posizione: 2 punti

* 9° posto: 1 punto

La scala dei punti per la domenica rimane invariata, premiando i primi 15 piloti: 25 punti per il vincitore, poi 20, 16, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1.

Quali sono le regole per le gare sprint?

Le regole delle gare principali si applicano anche alle gare sprint, ad eccezione della quantità di carburante che può essere trasportata, che sarà di 12 litri.

Se un pilota supera la pista, riceverà un'ammonizione per la prima infrazione e una penalità per il long-lap dopo tre superamenti (rispetto ai cinque della gara lunga).

Se un pilota viene penalizzato durante una delle sessioni del weekend, la penalità sarà applicata durante la gara principale. Allo stesso modo, se un pilota viene penalizzato sulla griglia di partenza, la penalità si applicherà solo la domenica e non sulla griglia della gara sprint.

Quale impatto sul calendario e sui regolamenti?

Gli organi di governo ci hanno assicurato che l'aggiunta di queste gare al programma non comporterà alcuna riduzione del calendario, che quest'anno ha raggiunto la cifra record di 21 appuntamenti. Anche l'assegnazione degli pneumatici e la quota di motori per l'intera stagione rimarranno invariate.

Quando si svolgerà la prima Sprint Race della MotoGP?

La prima Sprint Race della MotoGP si svolgerà sabato 25 marzo, in occasione della prima prova del campionato in Portogallo. La nuova gara prenderà il via sabato a Portimão alle 15.00 ora locale.