MotoGP | Firmato l'accordo col governo per tornare in India nel 2025

La MotoGP ha concordato un nuovo contratto direttamente con il governo dello Stato dell'Uttar Pradesh per lo svolgimento del Gran Premio d'India dal 2025-27.

Il nuovo accordo conferma che l'India tornerà nel calendario della MotoGP l'anno prossimo, dopo essere stata esclusa quest'anno a causa di quelle che sono state ufficialmente citate come "considerazioni operative" e "condizioni meteorologiche" inadatte.

La dichiarazione rilasciata da Dorna curiosamente non menziona Fairstreet Sports, l'organizzazione privata con sede a Noida che è stata promoter dell'evento inaugurale in India nel 2023. Fairstreet aveva organizzato la prima edizione della gara nel 2023, ma era stata criticata per diversi problemi e per la sua generale mancanza di esperienza nella gestione di eventi sportivi.

È inoltre noto che Fairstreet non aveva pagato l'intera quotaper la gara del 2023 fino all'estate di quest'anno, il che è stato il vero motivo della cancellazione dell'evento del 2024, originariamente previsto per il 22 settembre. A sua discolpa, Fairstreet aveva citato le elezioni generali in India come motivo principale dei ritardi nei pagamenti alla Dorna.

Riguardo al futuro invece, non è ancora chiaro se il governo dello Stato dell'Uttar Pradesh assumerà una nuova organizzazione per promuovere l'evento nell'ambito del nuovo accordo con Dorna.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Siamo molto felici di annunciare il nuovo accordo stipulato con il governo dell'Uttar Pradesh. La prima edizione del Gran Premio d'India è stata un successo e ha portato valore sia alla MotoGP che alla regione ospitante dell'Uttar Pradesh. Essere in grado di continuare a costruire insieme il futuro è fantastico", ha detto Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports.

"L'India è un mercato fondamentale per la MotoGP, con un pubblico interessato e consolidato, che può aumentare in modo esponenziale. Il Paese conta centinaia di milioni di veicoli a due ruote utilizzati ogni giorno, il che lo rende fondamentale per i costruttori e per lo sport stesso, grazie allo status della MotoGP come apice delle due ruote. Riportare la MotoGP in India ed al Buddh International Circuit nelle prossime tre stagioni ci rende orgogliosi", ha aggiunto il manager spagnolo.

Il nuovo accordo tra Dorna e il governo dell'Uttar Pradesh copre tre stagioni e durerà fino al 2027. Come parte del contratto originale firmato prima del 2023, la MotoGP avrebbe dovuto visitare l'India per sette stagioni consecutive.

L'India dovrebbe ospitare il secondo round della stagione 2025 del MotoGP, dopo il tradizionale evento di apertura in Qatar. Il passaggio da settembre a marzo allevierà le preoccupazioni per le condizioni meteorologiche estreme che hanno colpito diversi piloti durante la precedente edizione dell'evento al Buddh International Circuit lo scorso anno.