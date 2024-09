MotoGP | Finalmente Marquez: la prima con la Ducati è la Sprint di Aragon

Marc Marquez è tornato a vincere. E quello della Sprint del Gran Premio di Aragon di MotoGP è un successo dal grande valore simbolico perché, anche se si tratta solamente di una gara breve del sabato, è la sua prima affermazione in sella alla Ducati. Ma è anche un trionfo che all'otto volte campione del mondo mancava dalla seconda gara di Misano del 2021, il suo primo in una Sprint.

Questo fine settimana era fin troppo evidente il suo margine nei confronti degli altri su una pista che, con il nuovo asfalto, ha creato una grossa carenza di grip all'anteriore praticamente per tutti. Quando si tratta di avere sensibilità in condizioni di scarsa aderenza però il #93 è un maestro e lo ha dimostrato fin dal primo giro di venerdì.

Il pilota del Gresini Racing ha quindi sfruttato al meglio la pole position conquistata stamattina ed ha fatto capire da subito che era in grado di mantere un ritmo molto difficile da sostenere per i suoi inseguitori, che hanno provato a rimanergli vicini per qualche passaggio, prima di arrendersi a vederlo diventare il nono vincitore nella storia delle Sprint e riavvicinarsi a -75 nel Mondiale.

Anche perché per Jorge Martin quello di oggi è un secondo posto che va benissimo in ottica Mondiale, perché gli permette di riprendersi la leadership. Approfittando di essere all'esterno, sulla linea più pulita, il portacolori del Prima Pramac Racing è scattato bene dalla seconda fila e si è messo subito in seconda posizione, davanti ad un ottimo Pedro Acosta.

Il tutto, mentre Pecco Bagnaia viveva invece un sabato da dimenticare: alla partenza, sullo sporco, la sua Ducati si è intraversata e gli ha subito fatto perdere delle posizioni. Nell'arco di poche curve però il piemontese era riuscito a riportarsi in quarta posizione, anche se poi sono riemersi i problemi di grip all'anteriore che lo hanno condizionato ieri e, a furia di finire largo, è precipitato fino alla nona posizione, vedendosi così superare di 3 lunghezze da Martin.

Una volta capito che contro Marquez non c'era niente da fare, "Martinator" ha pensato al campionato e gestito molto bene Acosta, che gli è rimasto vicino fino a pochi giri dal termine. Poi anche il pilota della GasGas Tech3 ha tirato i remi in barca, perché non voleva rischiare di buttare via un podio che ormai gli mancava dalla Sprint del Mugello. Soprattutto in un momento difficile per lui e la KTM.

Continuando a scorrere la classifica, in quarta posizione c'è l'altra GP23 del Gresini Racing affidata ad Alex Marquez, mentre la top 5 si completa con Miguel Oliveira, che quindi è stato il migliore tra i piloti Aprilia per il Trackhouse Racing. Niente male per il portoghese se si considera che le due RS-GP ufficiali sono andate malissimo, con Maverick Vinales 19° ed Aleix Espargaro subito out per aver tamponato Fabio Di Giannantonio alla prima curva.

In sesta posizione c'è l'altra KTM di Brad Binder, seguita dalla Ducati di Enea Bastianini, che si è reso protagonista di una bella rimonta dal 14° posto in griglia. Ancora più clamorosa però è stata quella di Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha è risalito dalla 19° fino all'ottava piazza. Segno che forse almeno sulla distanza la M1 sembra aver effettivamente fatto uno step con le novità introdotte nel test privato di Misano.

Giornata da dimenticare invece per la Honda, perché dopo aver brillato in qualifica, Johann Zarco è caduto al primo giro, quindi la migliore delle RC213V è stata quella di Takaaki Nakagami in 14° posizione. Per quanto riguarda gli altri italiani, Marco Bezzecchi ha chiuso decimo, giocandosi l'ultimo punto in volata proprio con un Bagnaia in crisi profonda nel finale. Il già citato Di Giannantonio 15°, appena davanti a Luca Marini. Ritirato invece Franco Morbidelli, caduto al "cavatappino" nelle prime fasi.