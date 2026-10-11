MotoGP | Finalmente Bezzecchi rompe la maledizione, ma forse è tardi: sarà solo l'arbitro tra Martin e Marquez?

133 giorni, oltre un terzo di un anno. E' questo il tempo che è servito a Marco Bezzecchi per mettersi finalmente alle spalle la maledizione che pareva averlo colpito nella parte centrale della stagione e ritrovare una vittoria che gli mancava dal clamoroso trionfo del Mugello, che sembrava il suo tampolino di lancio verso il titolo 2026 della MotoGP e invece è stato, come detto, il preludio ad uno dei periodi più neri della sua carriera.

In un certo senso, è una sorta di chiusura del cerchio per il pilota dell'Aprilia, che lo scorso anno aveva commesso proprio a Mandalika l'ultimo errore grave prima di dare vita ad un filotto nel quale è stato capace di ottenere sei successi nello spazio di appena 12 GP, l'ultimo dei quali è stato proprio quello già citato del Mugello, quando aveva 17 punti di margine su Jorge Martin ed addirittura 102 su Marc Marquez.

Il dubbio ora è solo che sia arrivato troppo tardi per continuare a tenere vivo quel sogno iridato che prima dell'estate pareva quasi a portata di mano. Dopo il Gran Premio d'Indonesia, i punti da recuperare per lui sono 46 nei confronti del vicino di box e 44 su un altro osso duro come il ducatista. Dunque, sono tanti a cinque gare dalla fine (in tutto ce ne sono 185 in palio), ma soprattutto sono da andare a riprendere su due piloti, che per di più fin qui non hanno sbagliato, o comunque lo hanno fatto meno, quando era il momento di andare a quagliare.

Ed è proprio questo che è mancato a Bezzecchi rispetto ai suoi avversari, perché sulla sua situazione di classifica pesano tantissimo gli zero maturati ad Assen, a Misano e nella Sprint di ieri. Tutte situazioni in cui sembrava poter essere quello con le carte migliori in mano e invece non ha raccolto nulla. E, se la matematica non è un'opinione, con 62 punti in più ora staremmo parlando di una situazione completamente diversa, nonostante l'episodio da censurare con il commissario a Brno, che gli è costato anche una gara di squalifica, e gli infortuni alla clavicola sinistra ed al ginocchio sinistro rimediati al Sachsenring.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ora l'unica cosa che può fare "Simply the Bez" è andare all'attacco e anche lui ne è ben consapevole: "In questo momento la realtà è che il Mondiale è più perso che vinto, quindi bisogna prendersi sicuramente qualche rischio. Era quello che dovevo fare questo weekend e ieri non ha pagato. Oggi invece sì", ha detto Bezzecchi a caldo, dopo la vittoria nel Gran Premio d'Indonesia, che è stata anche la 300° di un italiano oltre alla sua quinta stagionale.

Dunque, Marco non si arrende, ma la cruda realtà è che a breve l'Aprilia potrebbe anche chiedergli di dare una mano a "Martinator", anche perché per la Casa di Noale questa è un'occasione più unica che rara. Non a caso, anche il direttore tecnico Fabiano Sterlacchini, dopo la gara, ha ammesso che prima o poi arriverà il momento di fare delle scelte, per quanto queste possano essere dolorose.

E si fa fatica a dargli torto, a maggior ragione alla luce di un weekend come questo, nel quale le RS-GP hanno mostrato uno strapotere rispetto alle Ducati, ma alla fine il madrileno lascia l'isola di Lombok esattamente con la stessa situazione di classifica che c'era al suo arrivo, ovvero con 2 lunghezze di vantaggio su Marquez.

Le Aprilia hanno piazzato il primo poker della loro storia in MotoGP a Mandalika, ma il campione 2024 è riuscito a chiudere solo terzo nella gara lunga. Complice anche l'errore con la gestione della pressione della gomma anteriore nella Sprint di ieri che, sommato all'incidente tra Bezzecchi e Raul Fernandez alla prima curva, ha spalancato a Marquez le porte di un successo insperato, la situazione in classifica è rimasta appunto invariata, nonostante il ducatista oggi non sia andato oltre al sesto posto.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Un assist preziosissimo per Marc. "E' stato un weekend perfetto. Sono molto contento di non aver perso nessun punto rispetto a Martin e solo tre rispetto a Bezzecchi. Se me lo avessero detto giovedì, avrei saltato di gioia", ha confermato lo stesso nove volte campione del mondo senza mezzi termini, che però sa bene che sulla sua strada questa volta c'è un rivale che non molla mai e riesce a tenersi stretta la leadership pur avendo vinto solo uno dei 17 GP disputati fino ad oggi (ma anche quattro Sprint). E nessuno si era mai trovato in testa a questo punto della stagione in queste condizioni.

Il #89, infatti, garantisce che continuerà a vendere cara la pelle fino alla fine: "Siamo ancora in lotta ed è la cosa importante, sono di nuovo in testa e continua questo scambio di posizione con Marc. Sarà una sfida durissima fino alla fine, ma darò tutto. Alla fine i Campioni devono avere tutto, fra determinazione ed intelligenza, non solo la velocità. Quando le cose non vanno bene, bisogna sempre spingere e questo è l'unico modo per contrastare un pilota come Marquez. Farò del mio meglio e vedremo cosa accadrà".

Insomma, una piccola speranzina magari può anche essersi riaccesa oggi per Bezzecchi, ma la prossima gara a Phillip Island rischia di essere già una sorta di ultima spiaggia per lui. Se non dovesse riuscire a riavvicinarsi in maniera importante, sarebbe più che lecito se poi l'Aprilia dovesse chiedergli di vestire i panni dello scudiero di Martin nelle ultime quattro gare. A prescindere da tutto questo, però, una cosa è certa: quello visto oggi a Mandalika è un "Bez" che può diventare un arbitro importante in questa volata finale.