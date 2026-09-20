MotoGP | Finalmente Acosta: Pedro centra la sua prima vittoria al Red Bull Ring davanti alle due Aprilia

Pedro Acosta si meritava una giornata così, di quelle indimenticabili. Da oltre due anni e mezzo aspettava la sua prima vittoria in MotoGP (se non si tiene conto della Sprint conquistata quest'anno in Thailandia), ed è arrivata proprio al Red Bull Ring, a casa della KTM. Un sigillo che renderà più dolce la separazione che avverrà alla fine dell'anno e che gli permetterà di lasciare un segno tangibile nella storia del marchio austriaco, che non si imponeva dal Gran Premio della Thailandia del 2022.

Ieri c'era già andato vicino, ma ha sprecato tutto a tre giri dal termine della Sprint, stendendosi quando aveva tre secondi di vantaggio sugli inseguitori. Questo però non ha cambiato il suo atteggiamento nella gara di oggi ed è stata proprio questa sua attitudine a permettergli di trionfare.

Al via, il pilota di Murcia infatti si è ritrovato in quinta posizione, ma poi non ci ha messo molto ad imporre il proprio ritmo, perché nello spazio di poche tornate è riuscito a portarsi in seconda posizione, impallinando prima Marc Marquez, poi Ai Ogura ed infine Marco Bezzecchi. Una volta secondo poi si è incollato al codone dell'Aprilia di Jorge Martin e al decimo dei 28 giri previsti è riuscito a sfilarlo nell'accelerazione che conduce alla chicane 2A-2B.

Preso il comando delle operazioni, stavolta non è riuscito a strappare in maniera decisa come nella Sprint, con "Martinator" che è rimasto sempre intorno al secondo di distacco, senza riuscire però neanche a provare a riavvicinarsi per sferrare un contrattacco, potendo quindi solo fare da spettatore alla storia, perché la sensazione è che questa possa essere solo la prima di tante vittorie per il pilota di Murcia. Alla bandiera a scacchi quindi è potuta iniziare la grande festa di Pedro, nel giorno della sua 56° partenza nella classe regina. E per festeggiare si è anche regalato un simpatico siparietto, andando a simulare la caduta di ieri nel giro d'onore.

Anche se non è arrivata la vittoria, possono essere particolarmente soddisfatti anche in casa Aprilia, perché storicamente il Red Bull Ring non era mai stata una pista amica alle RS-GP, ma quest'anno ha permesso a Jorge Martin di riprendere la leadership della classifica iridata e di costruirsi un piccolo margine. Dopo il successo di ieri nella Sprint, il madrileno questa volta ha gestito molto bene la piazza d'onore, conscio che Marc Marquez stava vivendo di nuovo una giornata difficile e che quindi c'era la possibilità di allungare.

Marco Bezzecchi invece ha fatto un passo avanti rispetto alla Sprint e ha anche provato ad infastidire il vicino di box, prendendosi anche brevemente la leadership della corsa al secondo giro e poi arrivando vicinissimo a rischiare di tamponare la RS-GP gemella a tre giri dal termine. Dopo un weekend complicato, un altro piazzamento a podio è comunque prezioso per il riminese, anche se ora il suo gap nei confronti Martin è salito a 42 lunghezze.

La buona giornata della Casa di Noale poi si completa con il quarto posto di Ai Ogura che, al rientro dall'operazione al pollice sinistro, è riuscito a tenere il ritmo dei migliori fino alla fine, chiudendo a meno di un secondo del podio. E qui forse deve esserci anche un po' di rammarico per il giapponese del Trackhouse Racing, che una volta di più ha dimostrato che senza l'infortunio forse sarebbe ancora a sua volta in lizza per il titolo.

Su quello che storicamente era stato un suo feudo, con nove vittorie in una decade, le Ducati invece stavolta hanno steccato, faticando probabilmente a sfruttare la carcassa rinforzata da alte temperature della gomma posteriore. La migliore delle Desmosedici GP è stata quella di Marc Marquez, che però ha chiuso quinto a 7"3. Il nove volte iridato all'inizio ha provato a tenere il passo dei migliori e si era anche messo in quarta posizione, ma poi ha commesso un lungo alla prima staccata e da lì ha perso passo, arretrando fino al settimo posto. Nella seconda parte di gara è poi risalito di un paio di posizioni, scavalcando sia Brad Binder che Fermin Aldeguer, ma ora la classifica dice -12 su Martin e c'è da scommettere che Marc non sarà soddisfatto oggi.

Che la KTM fosse particolarmente competitiva sulla pista di casa lo conferma anche il sesto posto di Brad Binder, che per buona parte della cosa ha addirittura battagliato per la top 5, mentre alle sue spalle Pecco Bagnaia ha disputato la sua miglior gara dopo la pausa estiva. Il piemontese ha guadagnato anche una posizione per una penalità inflitta a Fermin Aldeguer per un contatto nel finale, ma stavolta è stato quindi la seconda delle Ducati, a soli due secondi da Marquez. Segno che è riuscito finalmente a tirare fuori tutto il potenziale della GP26. Peccato quindi che lo abbia fatto solo dove le Rosse erano in evidente crisi.

Continuando a scorrere la classifica, bisogna scendere fino al nono posto per trovare l'altra Ducati di Fabio Di Giannantonio, mentre Enea Bastianini è risalito fino all'11° posto con la sua KTM, alle spalle della migliore delle Honda, che è stata quella di Johann Zarco. Non particolarmente brillante invece la gara di Luca Marini, alla fine 14°, dietro anche al collaudatore Takaaki Nakagami.

Tutte fuori dai punti invece le Yamaha, con Fabio Quartararo che, pur provando a battagliare con le unghie nelle prime fasi della corsa, è precipitato dal nono posto in griglia fino al 17° finale, giusto davanti alla Ducati di Franco Morbidelli. Da segnalare, infine, l'unico ritiro, che ha avuto per protagonista Alex Marquez, scivolato alla chicane 2A-2B poco prima di metà gara. Per il pilota del Gresini Racing questo è stato un weekend particolarmente complicato, che si è chiuso nel peggiore dei modi.