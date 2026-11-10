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MotoGP | Fernandez sul podio ma frenato dal consumo di benzina: "Guardate come mi ha superato Marquez!"

Raul Fernandez non è riuscito a contenere il ritorno di Marc Marquez, ma nonostante tutto ha conquistato un importante podio in Qatar malgrado i problemi di consumo della sua Aprilia.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 10 nov 2026, 08:35

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Il Gran Premio del Qatar è stato un trionfo per Raul Fernandez. Il pilota spagnolo arrivava a Lusail acciaccato, non avendo potuto correre in Malesia per l'infortunio all'indice della mano destra, quello che usa per frenare. Tuttavia, ha lasciato il circuito qatarino con un nuovo podio al suo attivo.

Il madrileno ha effettuato una partenza fantastica che lo ha portato in seconda posizione, dietro a Marco Bezzecchi e davanti a Marc Marquez. Poi ha cercato di girare sull'1'52" alto finché ha potuto, fino a quando, superata la metà gara, non è più riuscito a mantenere quel ritmo, con problemi legati al consumo della benzina, e il campione del mondo in carica ha cominciato ad avvicinarsi. Alla fine, il #93 lo ha superato per pura velocità di punta sul rettilineo del traguardo.

Ciononostante, Fernandez ha considerato più che valido il suo terzo posto di Lusail, soprattutto tenendo conto da dove arriva: "Per come stanno le cose, vengo da due weekend in cui non ho potuto correre per la questione del dito. Tornare ad essere competitivo per tutto il Gran Premio, lottare per il podio ieri, conquistarlo oggi... Credo sia stato un weekend molto, molto positivo".

"Da lì in poi, il dito non mi ha dato problemi durante tutta la gara. Ne ho avuti invece molti di consumo di benzina, di nuovo. Sapevo che li avrei avuti, ed è per questo che all'inizio ho spinto. Ho provato a restare in scia a Marco, ma ho dovuto inserire subito la mappa di risparmio, e ho iniziato a perdere metri da lui. Da lì in poi, ho cercato di gestire la mappa, manualmente, perché non avevo più altre mappe. Tornavo a perdere, a volte mi si disattivava, facevo 1'52" e poi passavo quattro giri a cercare di risparmiare benzina... Questa è stata un po' la mia gara".

Raúl Fernández, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto de: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

"È molto difficile, perché è come quando ad un cane metti davanti il cibo e non puoi lasciarlo mangiare. È stata la sensazione che ho avuto in gara. Che potevo fare di più, credevo di avere qualcosa in più, le gomme hanno tenuto molto bene, ma non potevo spingere perché dovevo gestire. In ogni caso, credo sia stata una gara molto positiva. Si è visto il 'depotenziamento' per cercare di risparmiare carburante, guardate come mi ha passato Marc. Negli ultimi due giri ho provato ad incollarmi a lui per cercare di prendere quella scia, ma niente, abbiamo ottenuto un altro podio incredibile", ha proseguito.

"La MotoGP è la categoria più difficile che ci sia, è tutto fatto di microdettagli, si tratta sempre di cercare qualcosa in più ovunque. Abbiamo iniziato tardi ad ottenere questi risultati, ma quando sono arrivati sono stati sempre su una linea positiva. Cioè, quando li abbiamo ottenuti, non abbiamo mai fatto quattro passi indietro. È vero che all'inizio abbiamo sofferto un po', per la questione del rinnovo, ma quando abbiamo ritrovato la stabilità mentale, siamo riusciti a diventare una squadra molto forte. Questa è la chiave di tutto".

Ora Fernandez apprezzerà i giorni di riposo fino al GP del Portogallo, per recuperare dai suoi infortuni: "La questione del dito si è un po' prolungata, perché ci siamo resi conto che non c'era solo un osso rotto, ma anche i legamenti piuttosto malmessi. Per questo in Malesia ho sofferto così tanto. Però sapevamo che se fossi riuscito a fare lo sforzo qui, avrei avuto il riposo fino a Portogallo e Valencia. Ora mi tocca lavorare come mai prima, al 200%, come se fossero le ultime due gare della mia vita, e lottare su tutto", ha concluso.

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