MotoGP | Augusto Fernandez ostacola Quartararo: perde 3 posizioni in griglia

Le prove del venerdì pomeriggio a Phillip Island si sono concluse con una penalità per Augusto Fernandez, che perderà tre posizioni sulla griglia di partenza per aver ostacolato Fabio Quartararo nel suo ultimo giro cronometrato. Proprio nel finale di sessione, infatti, il pilota Yamaha si è trovato lo spagnolo del team GasGas in traiettoria.

La comunicazione dell’investigazione per la manovra era stata data già alla bandiera a scacchi delle prove pomeridiane (mattina italiana) e il verdetto è arrivato quasi nell’immediato: la Direzione Gara ha deciso di comminare 3 posizioni sulla griglia di partenza. Il portacolori GasGas sconterà la penalità nella gara lunga (anticipata al sabato, qui i dettagli).

I commissari hanno spiegato che l’infrazione commessa è di “tipo 2”, ovvero ostacolare un altro pilota negli ultimi 10 secondi delle prove. Con il nuovo format, questa è l’unica sessione che definisce Q1 e Q2 per la qualifica del sabato. Tuttavia, non avendo commesso altre infrazioni durante la stagione, Fernandez dovrà solo scontare la penalità delle 3 posizioni in griglia.

Al termine delle prove del venerdì a Phillip Island, né Fabio Quartararo né Augusto Fernandez sono riusciti ad agguantare la Q2. Entrambi saranno infatti costretti a scendere in pista già nella Q1 per provare ad accedere alla fase finale e decisiva della qualifica del Gran Premio d’Australia.