MotoGP | Fernández: “Miglioro a ogni consiglio che mi dà Pedrosa"

I tre giorni di shakedown, i test riservati a tester, esordienti e piloti ufficiali di team con concessioni, non si poteva concludere meglio per Raul Fernandez, che in sella alla RC16 del team Tech 3 affronterà la sua prima stagione in MotoGP. Lo spagnolo ha chiuso al comando la prima giornata, migliorando il suo crono nella seconda e chiudendo il terzo e ultimo giorno con il terzo miglior tempo (1’59”468), dietro solamente ai due piloti Aprilia, Maverick Vinales e Aleix Espargaro.

“Sono molto contento del bilancio di queste tre giornate. Abbiamo fatto un lavoro incredibile e miglioriamo giorno dopo giorno. In generale abbiamo una buona moto. Ho parlato con Dani Pedrosa e penso di poter migliorare molto a partire dai suoi consigli”, ha spiegato il giovane pilota KTM, che elogia il lavoro con Pedrosa, tester KTM, ogni volta che può. “Lavorare con Dani è un sogno. Quando ero piccolo, mi ricordo che un giorno andai a Jerez e vinse. Non dimenticherò mai quel giorno. Quando ho problemi chiedo a lui, lo ascolto tanto. E ogni volta che mi dà un consiglio, miglioro sempre”.

Il miglioramento è stato evidente già dal primo giorno, concluso con un crono di 2’00”898, che ha abbassato di quasi un secondo e mezzo nella seconda giornata, fino a terminare lo shakedown con il tempo di 1’59”468, accumulando un totale di 150 giri del complicato e impegnativo tracciato malese: “Il primo giorno a Sepang non sapevo nemmeno le traiettorie. Ero completamente perso. Quando non conosci né la moto né il circuito è ancora peggio”.

Fernandez però non vuole dare troppa importanza al fatto di essere il miglior debuttante in pista: “È una cosa buona perché c’è un riferimento. Ma il lavoro è sulla nostra moto e nel nostro team. La cosa più importante è progredire con questa moto affinché un giorno possa vincere. In generale, il test è stato molto positivo, perché abbiamo migliorato. Ho faticato un po’ solo il secondo giorno, ma quando sei debuttante la cosa più importante è andare a dormire ogni sera avendo imparato qualcosa e io penso che abbiamo fatto un grande passo in avanti in termini di comodità sulla moto e di guida”.

Il pilota Tech 3-KTM è caduto martedì, da quanto si vede in alcune immagini diffuse sui social. Tuttavia si tratta di una scivolata senza importanza: “È stata una caduta abbastanza stupida, sicuramente per le temperature alte. Non ci sono state conseguenze, per fortuna, ed è stata l’unica che abbiamo avuto nei tre giorni di test. Non ho seguito alcun pilota in pista, ho pensato solamente a provare le mie cose, non mi piace mettermi dietro nessuno, preferisco sapere quello che faccio io e fare le mie cose”.

A livello fisico, Fernandez ha assicurato di sentirsi meglio rispetto alle due giornate di test a Jerez dello scorso novembre, e che non vede un grande cambiamento di intensità fra la MotoGP e la moto dell’anno scorso: “Solo chi vive una gara di Moto2 da dentro conosce l’intensità che questa comporta, è molto difficile, molto. Sono moto completamente diverse ed è difficile metterle a confronto. In Moto2 non c’è alcun aiuto elettronica, mentre in MotoGP ce ne sono molti, sono dettagli che non si vedono. C’è anche un team molto grande alle spalle, che cura tutti i dettagli. La MotoGP sembra una belva, ma fino a che non la conosci. Ho cambiato il mio modo di allenarmi, sono a un livello fisico molto buono e ora sono in questo processo di conoscere la moto e abituarmi. Mi sento forte, l’unico problema sono le mani, finisco sempre con delle vesciche enormi”.