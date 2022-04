MotoGP | Fernandez alza bandiera bianca: dichiarato unfit per Jerez

Carica lettore audio

Alla vigilia del Gran Premio di Spagna Raul Fernandez sperava di poter salire in moto almeno per le FP1 di Jerez, ma questa mattina si è svegliato con più dolore rispetto a quello che si portava dietro dopo la caduta di sabato scorso a Portimao. Per questo è stato deciso che non prenderà parte al weekend in Andalusia.

Come già spiegato dallo stesso pilota giovedì, i medici lo avevano dichiarato unfit per correre dopo che non aveva superato la prova di forza realizzata appena arrivato in circuito. Tuttavia, il pilota Tech 3-KTM aveva chiesto di poter scendere in pista nelle FP1 per un ultimo tentativo di provare le forze sulla mano destra.

Questa mattina però, il rookie si è svegliato con più dolore rispetto a ieri e, pur non avendo alcune frattura, ha avuto una forte contusione. Nel giovedì pre-gran premio Fernandez ha spiegato: “Non ho alcune frattura, però ho la mano lesionata al livello dei legamenti e di versamenti liquidi, queste cose non sono dannose come la frattura di un osso, ma danno molto fastidio e ci mettono tanto a recuperare”.

Il pilota continuerà il suo piano di recupero nella clinica mobile del circuito fino a lunedì, giornata in cui si svolgerà il test sulla stessa pista andalusa a cui non prenderà parte. Raul Fernandez continuerà il lavoro a casa la prossima settimana per provare a tornare a Le Mans, appuntamento di casa del suo team Tech 3 in programma fra due settimane.

Fernandez non sarà sostituito nel box KTM del team Tech 3, dato che il regolamento prevede che le squadre cerchino un pilota sostituto nei dieci giorni successivi al forfait del titolare e il primo out dello spagnolo è stato annunciato solo cinque giorni fa.