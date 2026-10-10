MotoGP | Fernández accusa Bezzecchi: "Ha pensato solo a spingermi fuori!"

Il sabato del GP d'Indonesia era iniziato nel miglior modo possibile per Raul Fernández, a conquistare la sua prima pole in MotoGP, per poi trasformarsi in un vero dramma in seguito alla caduta al via della Sprint accusando anche la frattura ad un dito che lo lascia con l’incertezza di poter prendere il via al GP di domenica.

Un incidente a catena che ha fatto perdere le staffe al pilota madrileno, spingendolo ad aggredire verbalmente Marco Bezzecchi, accusato duramente di essere il responsabile intenzionale della caduta.

All’arrivo alla prima curva, il pilota ufficiale Aprilia si è allargato, spingendo Fernández verso l’esterno. Quando entrambi avevano iniziato la piega per affrontare la prima curva a destra, con Fabio Di Giannantonio e Marc Marquez all'interno che avevano forzato la staccata, il riminese ha dovuto alzare improvvisamente la moto per evitare il contatto.

Con Fernadez al suo fianco, il contatto tra le due RS-GP ha fatto sì che entrambi finissero a terra e gli applausi ironici dello spagnolo verso Bez sono stati la rappresentazione di ciò che ha poi dichiarato ai microfoni.

Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"In questo momento sono un po’ intontito. La rabbia e la collera che ho dentro, hanno la meglio sul dolore. Ho un dito rotto, una piccola frattura. Domani proverò a girare nel warm-up, perché mi hanno dichiarato idoneo, ma ho la mano molto gonfia”, ha esordito Fernández, che è il pilota della Classe Regine che cade meno di tutti, dato che questo è solo il suo quarto incidente da inizio anno.

"La cosa peggiore è la frustrazione di sapere che ho fatto qualcosa che non avrei dovuto fare, per colpa di Marco. Si può cadere, ci si rialza e basta. Ma è davvero brutto arrivare entrambi alla prima frenata, sapendo di essere due piloti Aprilia, con un ritmo che ci pone leggermente davanti agli altri, e che lui si concentri solo sul spingermi fuori dalla traiettoria in frenata".

"Con questo ha lasciato la porta aperta a due Ducati. Mi dispiace tantissimo per la mia squadra, mi dispiace tantissimo per l’Aprilia, ma quello che ha fatto non è professionale - ha tuonato il pilota del team americano, che poi ha rincarato la dose - Marco voleva arrivare a quella frenata davanti a me, ed è l’unica cosa su cui si è concentrato, senza pensare che non stavamo correndo da soli”.

Fernandez ha ammesso di aver partecipato a una breve riunione prima della gara, durante la quale aveva chiarito quale sarebbe stata la sua strategia in vista di quel momento della partenza.

“Il messaggio prima della gara era di non darci fastidio a vicenda, perché avevamo un ottimo ritmo. Io, prima della gara, ho detto cosa avrei fatto. Però ho ricevuto una botta che mi ha messo fuori gioco".