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MotoGP | Fermin Aldeguer salta il GP di Germania e Gresini non lo sostituirà

Il pilota spagnolo sarà costretto a stare ancora a riposo dopo la frattura della vertebra T7 rimediata ad Assen. La squadra faentina non lo sostituirà, quindi scenderà in pista al Sachsenring con la sola Ducati del vice-campione del mondo i carica, Alex Marquez.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Di fatto, lo aveva già anticipato lui due settimane fa ad Assen, ma ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Fermin Aldeguer non prenderà parte al Gran Premio di Germania, l'ultimo primo che la MotoGP vada incontro alla sua pausa estiva.

La gara del Sachsenring segna il giro di boa della stagione 2026, trattandosi dell'11° delle 22 previste per quest'anno, e il pilota del Gresini Racing non potrà essere della partita a causa dell'infortunio rimediato nel corso della sessione del venerdì pomeriggio in Olanda.

Lo spagnolo è scivolato alla curva 11 e quello che sembrava un incidente abbastanza banale ha avuto purtroppo conseguenze che non lo sono affatto, a causa del gradino che c'è dove inizia la ghiaia nella via di fuga in quel punto, che lo ha fatto letteralmente decollare ed iniziare a rotolare e rimbalzare in maniera piuttosto rovinosa.

In questo modo, Fermin si è procurato una frattura della vertebra T7, che gli ha impedito di prendere parte al resto del weekend di Assen e che lo obbligherà a fare solamente da spettatore anche al Sachsenring, come ha confermato oggi la squadra faentina, annunciando anche in questa occasione non sarà sostituito.

 

"E poiché le brutte notizie arrivano sempre in coppie... Fermin Aldeguer resta ai box mentre prosegue il suo recupero forzato e salterà il round del Sachsenring. Non verrà schierato alcun pilota sostituto", recita il post pubblicato sui canali social del Gresini Racing, che quindi in Germania schiererà il solo Alex Marquez, fresco dell'annuncio del suo passaggio al team ufficiale KTM a partire dal 2027.

Purtroppo questo non è il primo infortunio stagionale per Aldeguer, che ad inizio anno era stato costretto a saltare il Gran Premio della Thailandia a causa della frattura del femore sinistro rimediata mentre si allenava durante l'inverno. Un problema dal quale non si è ancora ripreso completamente, visto che zoppica ancora in maniera piuttosto evidente quando scende dalla sua Ducati.

Se si vuole guardare al bicchiere mezzo pieno, la buona notizia è che dopo questo fine settimana ci sarà la pausa estiva e che la MotoGP tornerà in pista solo nel weekend del 9 agosto, quando andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna. Questo vuol dire che il pilota murciano avrà tempo fino ad allora per provare a recuperare. Se non dovesse farcela, la gara successiva sarà invece il Gran Premio d'Aragon, fissato per il 30 agosto.

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