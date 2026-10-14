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MotoGP | Fermin Aldeguer è stato operato alla mano destra, da capire i tempi di recupero

Per la terza volta in questa stagione, Fermin Aldeguer ha subito un intervento chirurgico. Al momento non si sa quanto durerà la sua convalescenza.

Léna Buffa

Pubblicato: 14 ott 2026, 07:40

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Fermin Aldeguer è stato operato martedì a Barcellona. L'intervento fa seguito alla sua caduta nelle primissime fasi del Gran Premio d'Indonesia di MotoGP, domenica a Mandalika. Il pilota del Gresini Racing aveva perso il controllo della sua Ducati alla fine del secondo giro, mentre occupava la quarta posizione.

Questa quarta caduta nell'arco di tre giorni gli è costata la frattura della base del primo metacarpo della mano destra. La necessità di un intervento chirurgico era stata immediatamente confermata dal suo team, sulla base della diagnosi formulata dal Dr Ángel Charte, responsabile medico della MotoGP.

L'intervento si è quindi svolto come previsto questo martedì, ed è andato bene secondo quanto indicato dal pilota sui suoi social network.

Al momento non si sa quale sarà la durata della convalescenza del pilota di Murcia. Il campionato farà tappa in Australia la prossima settimana, prima di proseguire senza pausa con Malesia e Qatar. Gli ultimi due Gran Premi sono poi previsti in Europa, alla fine del mese di novembre.

Questo infortunio è il terzo di Fermín Aldeguer quest'anno. Vittima di una frattura del femore in allenamento nel mese di gennaio, ha saltato i test pre-stagionali e poi il primo Gran Premio, iniziando il suo campionato solo in Brasile.

Nonostante il suo ritorno alle competizioni, ha avuto difficoltà a lungo con la gamba infortunata, cosa che ha reso necessario un nuovo intervento tre settimane fa per facilitare la sua completa guarigione. Nel frattempo, il pilota spagnolo ha subito anche una frattura vertebrale ad Assen, che lo ha costretto ad uno stop di due mesi.

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