MotoGP | Ferite lacerocontuse per Nakagami, Motegi a rischio

È durato solo poche curve il Gran Premio di Aragon per Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese della LCR Honda si è scontrato con Marc Márquez - che viaggiava con una moto danneggiata dopo essere stato colpito da Fabio Quartararo - ed è finito a terra tra le curve sette e otto.

Taka, dopo essere entrato in contatto con la Honda dello spagnolo tornato in pista proprio in questo weekend, è scivolato al centro del tracciato per parecchi metri ed il resto del gruppo è stato costretto a schivarlo con molti piloti che sono andati larghi nella via di fuga pur di evitare il giapponese.

Subito dopo la caduta Nakagami è stato portato al centro medico del circuito dove gli sono state diagnosticate diverse ferite lacerocontuse all'anulare e al mignolo della mano destra. A causa di queste lesioni i medici hanno deciso di dichiararlo "unfit".

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

I tempi di recupero non sono ancora noti, ma sembra che Nakagami non sarà in grado di prendere parte al Gran Premio del Giappone del prossimo fine settimana. Se così fosse, sarebbe costretto a perdere la sua gara di casa, una gara che non si è più disputata dall'inizio della pandemia.

Fortunatamente per lui, non sarà l'ultima occasione di correre a Motegi, perché Lucio Cecchinello ha annunciato il suo rinnovo poco prima dell'evento di Alcañiz.

Marc Márquez ha dichiarato dopo la gara che la sua moto era stata danneggiata dopo un contatto con il leader della classifica generale alla terza curva. Una parte della carenatura della M1 ha bloccato l'holeshot della Honda e quando Marc ha azionato il dispositivo la sua moto ha iniziato a virare a sinistra all'uscita della curva sette.

Anche Fabio Quartararo, coinvolto negli incidenti della caotica partenza, ha dovuto recarsi al centro medico a causa di dolorose ustioni al petto. La Yamaha del francese lo ha colpito mentre rotolava a terra, anche se fortunatamente il francese ha rimediato solo delle abrasioni.